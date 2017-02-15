Нурмухамбет Абдибеков объяснил, почему на помощь шаханцам не выделяли денег из бюджета

Оказалось, это не предусмотрено законодательством

Аким Карагандинской области объяснил, почему на помощь шаханцам не выделяли денег из бюджета. По его словам, это не предусмотрено действующим законодательством. Сегодня, 15 февраля, Нурмухамбет Абдибеков выступил в прямом эфире телеканала «Казахстан-Караганды».

— Мы должны действовать в рамках того законодательства, которое действует на территории республики Казахстан, — сказал глава региона, отвечая в прямом эфире на вопрос жительницы Шахтинска о том, почему на помощь пострадавшим шаханцам не было потрачено ни копейки из казны. То ЧП, которое произошло в Шахане, относится к категории техногенного характера. Так вот в этом случае из бюджета денежные средства не выделяются. Почему? Потому что в таких случаях устанавливаются виновные лица и взыскание расходов обращается на них. Причем неважно физическое это лицо, или юридическое.

Нурмухамбет Абдибеков отметил, что власти не могли не вмешаться в ситуацию. Они старались оперативно решать все возникающие проблемы.

— Раз такая беда случилась, мы не могли сидеть сложа руки и ждать, когда закончится следствие и судебные органы примут решение, — продолжил Нурмухамбет Канапиевич. — Потерпевшим людям надо был где-то жить. Поэтому было принято решение организовать благотворительный фонд, который возглавили активисты-шаханцы. Мы обратились к населению за помощью. С большим пониманием к этой беде отнеслись жители всей республики. Я, пользуясь случаем хочу, поблагодарить всех жителей нашей страны за неравнодушное отношение к трагедии. Потому что помощь мы получали из Астаны, из Павлодара, из Кустаная, из Петропавловка и других регионов Казахстана. Это позволило довольно оперативно принимать решения: восстановить жилье, заселить людей и обеспечить дом отоплением.