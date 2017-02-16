В пятницу аким Карагандинской области отчитается перед населением

Его встречу с народом будут транслировать в онлайн-режиме

В пятницу, 17 февраля, аким области проведет отчетную встречу с населением. Она назначена 15.00. Карагандинцев и жителей региона приглашают во Дворец культуры горняков.

Отчетную встречу Нурмухамбета Абдибекова будут транслировать режиме онлайн на сайте акимата области www.karaganda-region.gov.kz. Сначала глава нашего региона выступит с докладом о проделанной за год работе, а потом ответит на вопросы из зала. Обратиться к акиму области смогут не только карагандинцы, но и жители других городов и районов. Специально для этого с городами-спутниками и районными центрами установят конференц-связь.

Кроме того, для удобства граждан 17 февраля с 15.00 до 18.00 будут работать телефоны «горячей линии»: 42-42-00, 42-42-31 и 42-32-01. Все обратившиеся сюда получат ответы на свои вопросы, но только в письменном виде. Для этого заявителям необходимо назвать фамилию, адрес и контактный телефон.