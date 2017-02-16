Жители занесенного снегом поселка в Каркаралинском районе называют себя «пещерными людьми» (видео)

Бушевавшие бураны почти под крыши занесли сельские дома

Жители села Буркитты Каркаралинского района прислали порталу Tengrinews.kz видео, записанное в своем родном поселке. Люди жалуются, что бушевавшие бураны буквально под крыши занесли все постройки.

Люди откапывались как могли. В результате между домами образовались снежные тоннели. Вход в занесенные под крышу жилища выглядит жутко. На видео, сельчане, заходящие в дома, как будто лазают в доисторических пещерах, а из-за угла вот-вот выскочит снежный человек.

Жители заваленного снегом поселка, шокированы ситуацией в которой оказались. Но все-таки с юмором относятся к своему положению и сами себя называют «пещерными людьми». Хотя, конечно, в этой ситуации нет ничего смешного. Можно только представить, что ждет владельцев домов весной.

В интервью порталу аким Киргизского сельского округа Бауыржан Капашев рассказал, что всему виной бураны. В такой ситуации оказались 15 семей, чьи дома находятся на окраине поселка. Снег там не чистили еще с декабря. Аким уверяет, что техника просто не справляется со стихией.

-Всего в селе Буркитты живут 1300 человек. В такой ситуации находятся около 15 домов. Это дома, расположенные на окраине. Причина такой ситуации снег. Этой зимой у нас выпало много снега. До конца декабря мы его чистили постоянно. Но потом наша техника перестала справляться. Сейчас районный акимат выделил нам бензин и мы ждем технику. Вскоре начнем работу по уборке снега. Естественно, что будут приняты все меры по предотвращению угрозы затопления этих домов, — сообщает аким.