На 85 миллионов тенге оштрафовали «АрселорМиттал» за замёрзающих жителей Темиртау

Огромный штраф компания получила за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону.

Управление энергетики и энергонадзора на 85 млн тенге оштрафовало компанию «АрселорМиттал», допустившую несколько аварий на ТЭЦ в течение отопительного сезона, в результате которых жители Темиртау мёрзли в собственных квартирах, передаёт «Казинформ».

Об этом на брифинге с карагандинцами в прямом эфире рассказал аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Он сообщил, что нехорошей ситуации поспособствовала смена руководства в компании.

«Реальность такова, что по причине неспособности организовать объём работ, который был запланирован, они приняли решение перенести ремонт одного котла с 2016 года на 2017 год. А ремонт второго завершили только в декабре. Всё это наложило отпечаток на то, что Темиртау лихорадило и ещё лихорадит, – сказал Нурмухамбет Абдибеков. – Со стороны госэнергонадзора неоднократно принимались меры, штрафы выставлялись. В общей сложности более 85 миллионов тенге было заплачено компанией за невыполнение взятых обязательств. Со своей стороны, мы вели переговоры и ставили задачу. Но эти планы – замена двух котлов – не были выполнены «АрселорМитталом». Главный энергетик компании был неспособен организовать эту работу на должном уровне».

После нескольких аварий главный энергетик ТЭЦ-2 Владислав Вовнянко уволился.

Крупная авария на ТЭЦ-2 в Темиртау произошла 26 декабря 2016 года. По словам специалистов, на котле №5 образовался свищ, из-за чего его пришлось остановить. Тогда в домах центральной и восточной части города температура не поднималась выше 14 градусов. К Новому году аварию удалось ликвидировать.

С 11 по 13 января этого года на ТЭЦ-2 снова вышли из строя три котла. Несколько дней люди спасались обогревателями.

В феврале в домах темиртаусцев вновь стало холодно, в квартирах столбик термометра опустился до +16 градусов. В этот раз руководство ТЭЦ-2 сетовало на сырой уголь.