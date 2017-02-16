Редактировать геном эмбриона разрешили в США

эксперты опасаются, что в будущем редактирование людей не доведёт до добра.

Учёным США разрешили изменять геном эмбрионов в случае доказательства безопасности этого вмешательства. О таком решении рассказали сотрудники Национальной академии медицины и Национальной академии наук США в своём докладе.

Экспериментально учёные уже подтвердили эффективность новой технологии на некоторых животных, но на человеческом организме научные специалисты ещё боятся проводить опыты. Поэтому специалисты выдвинули несколько критериев, по которым редактирование ДНК эмбриона разрешается.

Во-первых, безопасность такого вмешательства должна быть обоснована и доказана. Во-вторых, изменение генома допустимо в случае отсутствия альтернативных методов лечения. И в-третьих, заменять ген можно лишь на тот, что встречается у человека.

Сторонники вмешательства в геном эмбриона уверены, что за этой технологией стоит будущее медицины. Редактирование ДНК поможет младенцем избавиться от врождённых заболеваний, а также поспособствовать лечению других серьёзных недугов уже у взрослого человека.

По мнению противников нововведения, такие вмешательства могут повлечь за собой новые мутации, о которых станет известно уже после развития эмбриона. Также они могут стать шагом на пути к созданию антиутопического мира, где улучшить своё состояние с помощью модификаций смогут лишь богачи, а менее состоятельным жителям это будет не по карману.

В своём докладе учёные отметили, что использование CRISPR/Cas9 недопустимо в корыстных целях. К примеру, нельзя менять геном для получения конкурентных преимуществ.

Между тем эксперты подчёркивают, что редактирование человеческого эмбриона на практике ещё далеко до своего воплощения. Чтобы удовлетворить все условия, необходимо провести массу экспериментов и изучить всевозможные последствия, к которым могут привести подобные манипуляции.