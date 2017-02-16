В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение

Ожидается сильная метель и туман

В ближайшие дни, с 16-го по 18-ое февраля, карагандинцев ждет далеко не самая лучшая погода. Синоптики прогнозируют сильные ветра, с порывами до 23-х метров в секунду, метели, а местами туман. В целом же температура воздуха может подняться до -10-ти градусов.

Спасатели не рекомендуют планировать в эти дни поездки за город и длительные прогулки. Без особой нужны и вовсе, они советуют не выходить из дома.