С 1 марта ставки таможенных сборов переводятся в тенге

Соответствующие изменения были внесены постановлением Правительства 13 февраля.

С 1 марта 2017 года ставки таможенных сборов переводятся в национальную валюту – тенге. Сообщает Informburo.kz.

«В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 56 от 13 февраля 2017 года внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан № 24 от 21 января 2011 года «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами» в части перевода всех ставок таможенных сборов в национальную валюту (в тенге)», – сообщили в департаменте государственных доходов по Алматинской области.

Постановление вводится в действие с 1 марта 2017 года. Размер ставок таможенных сборов опубликован на сайте департамента госдоходов.

Ранее депутат Мажилиса Азат Перуашев возмутился странными правилами, которые действуют на Хоргосе. По его мнению, они мешают людям нормально производить закупки и сильно тормозят развитие торговли. Согласно правилам, человек может вывезти из Хоргоса товаров на сумму не более 1,5 тысячи евро в месяц и весом не больше 50 килограммов, причём товар должен быть неоднородным.

Фактически получается, что если человек везёт две пары носков или три рубашки, то одну из них можно провезти бесплатно, а за другую придётся заплатить таможенную пошлину.