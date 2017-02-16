Кредиты для казахстанцев могут подешеветь

Глава Нацбанка Данияр Акишев не исключил снижения базовой ставки в 2017 году.

«Базовая ставка в 2016 году была снижена с 17% до 12%. Существует высокая вероятность дальнейшего снижения базовой ставки в 2017 году», – заявил Данияр Акишев в ходе выступления в Парламенте РК по вопросам изменений в законопроект «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы». Сообщает Informburo.kz.

При этом, как отмечал председатель Национального банка, снижение инфляции остаётся приоритетом.

По прогнозам Нацбанка, уровень инфляции в 2017 году при отсутствии шоков будет находиться внутри коридора 6-8%, определённого Правительством и Нацбанком.

Нацбанк будет способствовать долгосрочному экономическому росту путём поиска оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью.