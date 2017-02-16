В Караганду приедет Динара Сатжан и известные вайнеры

Их пригласили на открытие обучающего центра

В Караганде открывается новый обучающий центр «Global Student Centre». Компания работает с 2011 года в Астане и специализируется на обучении подростков иностранным языкам и подготовке к поступлению в университеты Чехии, США, Малайзии, Германии, Англии и других стран. В эту субботу, 18-го февраля филиал центра откроется и в шахтерской столице. В Астане, согласно меморандуму, заключенному благотворительным фондом «Аспан Арыстаны» с Министерством Образования РК, при поддержке «Global Student Centre», преподаватели бесплатно обучают английскому языку воспитанников детских домов. Администрация центра планирует заключить подобный меморандум и для Караганды после открытия самого центра.

На торжественное открытие центра приедет известная телеведущая Динара Сатжан, певица Bika Breezy, и популярные вайнеры Zheka Fatbelly и Jokaasses — Асселина и Назим. На открытии они расскажут детям о том, как добиться успеха и мотивируют их на обучение.

Открытие центра назначено на 18-ое февраля, в 15:00. Располагаться он будет в бизнес-центре ледового дворца «Акжолтай».