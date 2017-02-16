Жительница Темиртау попросила акима области решить проблему с бесплатными лекарствами

В начале и в конце года их обычно не хватает

Аким Карагандинской области объяснил, почему нашим больным не хватает бесплатных лекарств. Дело в том, что госзакупки препаратов проводят поздно и эта процедура растягивается на месяцы. Но эту проблему, по словам Нурмухамбет Абдибекова, прозвучавших во время прямого эфира на канале «Казахстан-Караганды», власти пытаются решить.

Вопрос акиму области задала жительница Темиртау Нина Смирнова. Она дозвонилась в студию телеканала «Казахстан-Караганды».

— У нас в начале и конце года возникает проблема при получении бесплатных лекарств. Что делается для решения этой проблемы? — спросила жительница Темиртау Нина Смирнова.

Аким области первым делом заявил, что в бюджете не хватает денег на бесплатные лекарства. В связи с этим чиновникам и депутатам приходится при уточнении бюджета находить дополнительные деньги. К примеру, в 2015 году власти всех предусмотренного потратили на лекарства около миллиарда тенге. Аналогичная ситуация была в 2016 году. Тогда дополнительные финансы пришлось выделять в связи с подорожанием этих самых бесплатных лекарств.

— Объясню, в какой период обычно происходит разрыв в обеспечении бесплатными лекарствами, — сказал Нурмухамбет Абдибеков. – В конце года утверждается бюджет, а затем в соответствие с нормами действующего законодательства подводятся итоги госзакупок, заключается контракт и начинается поставка медикаментов. На это, как правило, уходит январь, февраль и к марту этот процесс завершался. Но мы попытались изменить ситуацию. После утверждения бюджета объявили конкурс, провели его и в феврале уже осуществляются поставки лекарств. Надеемся, что этот механизм приживется и в дальнейшем таких разрывов не будет.

При этом аким отметил, что он понимает, как тяжело приходится людям без бесплатных лекарств. Они вынуждены покупать медикаменты за свой счет. А ведь многие нуждаются в дорогостоящих лекарствах.