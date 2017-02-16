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ЧСники осмотрели дамбу на границе нашей области с Баянаульским национальным парком
Эта зима, как и последние 2-3 зимы, выдалась очень снежной. Один буран сменялся другим. Жители отдаленных сел жалуются на вечно нечищеные дороги и невозможность добраться до цивилизации. Как показывают последние сообщения, в некоторых районах есть такие села, в которых снег занес дома почти что под крыши. А это означает, что нас может ждать напряженная весна с обильным паводком и угрозой затопления.
Уже сейчас власти стараются обследовать дамбы и плотины. ЧСники, служащие управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сотрудники коммунального предприятия «Караганды су коймалары», а также акимы нескольких сельских округов побывали на плотине «Акжар». Этот гидротехнический объект находится на границе Карагандинской области с Баянаульским национальным заповедником.
Осмотр показал, что в степи очень много снега. На плотине»Акжар» пока стабильный ледостав. Но уже сейчас на дамбе организуют 3 поста наблюдения. Пройдет несколько недель и снег начнет таять. За этим процессом будут наблюдать с постов.
-Работа по организации и проведению подготовительных мероприятий к паводковому периоду по области продолжается и находится на особом контроле, — сообщают в департаменте по ЧС.
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