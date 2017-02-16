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В 2015 году она стала Второй вице-мисс Казахстана
Карагандинская студентка Рената Нургазина отправилась представлять нашу страну на конкурсе Queen of Brilliancy International 2017, который проходит в Тайване. Всего за титул главной красавицы борются 60 девушек из разных стран. В перерывах между съёмками и репетициями они занимаются благотворительностью — участвую в акциях, разгуливают по городу с призывами творить добро, а некоторые, даже сдают кровь.
Казахстан впервые участвует в этом конкурсе. О том, как проходит конкурс Рената пишет на своей странице в Инстаграм. Она живет в одной комнате с представительницей из Азербайджана Нармин Сафаровой. Из записей Ренаты ясно, что подготовка к конкурсу идет полным ходом, и порой девушкам не удается даже как следует выспаться.
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