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Видео с места происшествия появилось в соцсетях
Видео огромного провала на дороге вблизи предприятия появилось в соцсетях. Выяснилось, что дорога на которой случился обвал ведет от одного рудника к другому в Сатпаеве. Это территория принадлежит корпорации «Казахмыс».
-15 февраля в районе карьера Кресто-Центр при ведении плановых горных работ произошло проседание участка грунтовой дороги глубиной 5-10 метров. Этот участок дороги не эксплуатируется с 1996 года, – сообщается на сайте акимата Карагандинской области. — Данный район расположен на производственной площадке Восточно-Жезказганского рудника и не относится к участкам, приближенным к жилым поселкам. Расстояние до ближайшего поселка от провала составляет более одного километра.
Известно, в результате обрушения никто не пострадал. Для дополнительной изоляции аварийного участка дороги соорудили защитный вал и установили предупреждающие знаки.
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А где видео?
Горожанин
16 февраля, 2017 в 14:53