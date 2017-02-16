В Сатпаеве на руднике обвалилась дорога (видео)

Видео с места происшествия появилось в соцсетях

Видео огромного провала на дороге вблизи предприятия появилось в соцсетях. Выяснилось, что дорога на которой случился обвал ведет от одного рудника к другому в Сатпаеве. Это территория принадлежит корпорации «Казахмыс».

-15 февраля в районе карьера Кресто-Центр при ведении плановых горных работ произошло проседание участка грунтовой дороги глубиной 5-10 метров. Этот участок дороги не эксплуатируется с 1996 года, – сообщается на сайте акимата Карагандинской области. — Данный район расположен на производственной площадке Восточно-Жезказганского рудника и не относится к участкам, приближенным к жилым поселкам. Расстояние до ближайшего поселка от провала составляет более одного километра.

Известно, в результате обрушения никто не пострадал. Для дополнительной изоляции аварийного участка дороги соорудили защитный вал и установили предупреждающие знаки.