Организаторы лотерей будут отчислять налоги на развитие спорта

В правительстве заинтересовали выручкой от продажи билетов

Министерство культуры и спорта законодательно обяжет организаторов лотерей отчислять разницу между выручкой от продажи билетов и выигрышем. По плану это будет не менее 10 процентов. В министерстве будут следить за выручкой, налоговыми поступлениями, и фиксировать данные о тех счастливчиках, которые получили крупный выигрыш. Сейчас эта сфера полностью вне поля зрения.

Кроме того, на прошлой неделе определили единого оператора лотерей — АО «Сәтті жұлдыз».

— Мы хотели бы, чтобы все виды игорной деятельности, как во всем мире, отчисляли определенные проценты от прибыли на развитие социальной сферы,- сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.