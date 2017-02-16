Сегодня в партии «Нұр Отан» презентовали новую программу «Цифровой Казахстан». Министр информации и коммуникаций рассказал, что государство создаст благоприятную почву для массового внедрения в Казахстане передовых IT-технологий. Сообщает Zakon.kz.
В частности, будут разработаны мобильные приложения, через которые можно будет в режиме реального времени отслеживать движение железнодорожных поездов, сообщил Даурен Абаев.
Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан», который проводил заседание партийной комиссии, отметил в свою очередь, что необходимо четко понимать исключительную важность и масштабность поручения Президента по развитию в Казахстане современных IT-технологий.
«Наша главная цель, чтобы цифровые технологии охватили всю нашу страну и принесли реальную пользу каждому гражданину», — подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.
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