Казахстанцы смогут в режиме реального времени отслеживать движение поездов

Будут разработаны мобильные приложения.

Сегодня в партии «Нұр Отан» презентовали новую программу «Цифровой Казахстан». Министр информации и коммуникаций рассказал, что государство создаст благоприятную почву для массового внедрения в Казахстане передовых IT-технологий. Сообщает Zakon.kz

В частности, будут разработаны мобильные приложения, через которые можно будет в режиме реального времени отслеживать движение железнодорожных поездов, сообщил Даурен Абаев.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан», который проводил заседание партийной комиссии, отметил в свою очередь, что необходимо четко понимать исключительную важность и масштабность поручения Президента по развитию в Казахстане современных IT-технологий.

«Наша главная цель, чтобы цифровые технологии охватили всю нашу страну и принесли реальную пользу каждому гражданину», — подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.