Ожидается получать до 30 млрд тенге от платных дорог ежегодно.
Стоимость проезда по новым платным дорогам Казахстана не превысит 1 тенге за километр для легковых автомобилей, заверил в четверг вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр. Сообщает Zakon.kz.
В настоящее время в Казахстане платным является проезд по трассе Астана – Щучинск, где с 2013 года тариф составляет 1 тенге за километр для легковых машин (протяженность платного участка – 217 километров).
«На новых участках автомобильных мы не планируем поднимать оплату выше этой нормы пока», — сказал Скляр на брифинге в правительстве. При этом, по его оценке, бюджет страны будет получать от платных дорог до 30 миллиардов тенге ежегодно к 2020 году. К 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на шести тысячах километрах автодорог республиканского значения, что позволит ежегодно собирать порядка 30 миллиардов тенге», — уточнил вице-министр.
По его словам, в этом году платность планируется ввести уже на 700 километрах междугородних трасс. В частности, в 2017 году предусмотрено устройство системы взимания платы на участках Астана-Темиртау и Алматы-Капшагай за счет республиканского бюджета, а также на участке Алматы – Хоргос за счет займа Всемирного банка. Запуск системы в тестовом режиме планируется в ноябре текущего года.
При этом альтернативные платным дороги прокладываться в стране не будут.
«Альтернативные участки нашим законодательством не предусмотрены, поэтому альтернативные автомобильные дороги мы не имеем ни возможности строить, ни, в принципе, нет такой необходимости: 1 тенге за километр, мы полагаем, достаточно низкая стоимость, она не ляжет каким-то бременем на автовладельцев», — считает Скляр.
Он заметил в связи с этим, что платные участки автодорог будут содержаться по всем нормативам, качественно. И сослался на специальные исследования, которые проводили автотранспортники: согласно им экономия горюче-смазочных материалов и экономия на амортизации авто при проезде по качественной платной дороге имеет материальный эффект, который «гораздо выше платы, планируемой нами к взиманию».
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ну это пока один тенге за километр, а потом? Думаю что предсказуемо…
читатель
16 февраля, 2017 в 17:54
Все как содрать с нас дважды деньги ссылаются опыт России, но почему как жить и зарабатывать, не ссылаются Германию или в США?
andrey
16 февраля, 2017 в 17:54