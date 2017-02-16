- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Стоимость одного теста 260 тенге
С февраля на сайте Национального центра тестирования появилась новая услуга. Пробные экзамены ЕНТ и КТА теперь можно пройти онлайн, бесчисленное количество раз, правда за деньги — один полный тест обойдётся в 260 тенге.
Оплатить услуги можно двумя способами. Первый через отделение «Народного банка Казахстана» или «Казпочты» по следующим реквизитам:
РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК
010011 г. Астана, пр. Победы, 60
РНН 600300086081
БИН 000140001853
ИИК KZ536010111000001515
БИК HSBKKZKX
КБЕ 16
АО «Народный банк Казахстана
В квитанциях необходимо указать – «Оплата за онлайн пробное тестирование».
После оплаты квитанцию нужно сдать в карагандинский филиал НЦТ. В нашем городе их несколько: в КарГу, КЭУ и КарГТУ. Сотрудники зарегистрируют студента на сайте и выдадут пароль.
Другой вариант оплаты через терминалы «Касса 24», инструкция такова:В терминале выберите пункт меню «Услуги образования»
— Выберите из списка «Национальный центр тестирования»;
— Выберите вид тестирования;
— Введите e-mail (на который придет логин и пароль);
— Введите количество попыток;
— Подтвердите правильность ввода;
— Внесите оплату.
Тест в онлайн формате разделён на несколько частей:
1 блок:
1. Математическая грамотность – 20 заданий
2. Грамотность чтения – 20 заданий
3. История Казахстана – 20 заданий
2 блок:
4. Профильный предмет 1 – 30 заданий
5. Профильный предмет 2 – 30 заданий
Всего на сайте опубликовано 33142 материалов.
Посетители оставили 192251 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.