Пробное тестирование ЕНТ и КТА можно пройти онлайн

Стоимость одного теста 260 тенге

С февраля на сайте Национального центра тестирования появилась новая услуга. Пробные экзамены ЕНТ и КТА теперь можно пройти онлайн, бесчисленное количество раз, правда за деньги — один полный тест обойдётся в 260 тенге.

Оплатить услуги можно двумя способами. Первый через отделение «Народного банка Казахстана» или «Казпочты» по следующим реквизитам:

РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК

010011 г. Астана, пр. Победы, 60

РНН 600300086081

БИН 000140001853

ИИК KZ536010111000001515

БИК HSBKKZKX

КБЕ 16

АО «Народный банк Казахстана

В квитанциях необходимо указать – «Оплата за онлайн пробное тестирование».

После оплаты квитанцию нужно сдать в карагандинский филиал НЦТ. В нашем городе их несколько: в КарГу, КЭУ и КарГТУ. Сотрудники зарегистрируют студента на сайте и выдадут пароль.

Другой вариант оплаты через терминалы «Касса 24», инструкция такова:В терминале выберите пункт меню «Услуги образования»

— Выберите из списка «Национальный центр тестирования»;

— Выберите вид тестирования;

— Введите e-mail (на который придет логин и пароль);

— Введите количество попыток;

— Подтвердите правильность ввода;

— Внесите оплату.

Тест в онлайн формате разделён на несколько частей:

1 блок:

1. Математическая грамотность – 20 заданий

2. Грамотность чтения – 20 заданий

3. История Казахстана – 20 заданий

2 блок:

4. Профильный предмет 1 – 30 заданий

5. Профильный предмет 2 – 30 заданий