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Теперь выпускников будут проверять на математическую грамотность и грамотность чтения
ЕНТ планируют переориентировать, теперь ученики должны демонстрировать не только академические знания, но и свою способность анализировать данные и тексты. Для этого в тестирование добавили два новых блока вопросов «Математическая грамотность» и «Грамотность чтения». В этих разделах по 20 вопросов, и они идут отдельно от «Математики» и «Русского языка и литературы».
В «Математической грамотности» большое количество диаграмм, рисунков и логических задач. Например:
Большой куб, окрашенный в зеленый цвет, распилили на 27 маленьких одинаковых кубиков. Сколько маленьких кубиков имеют только одну окрашенную грань?
В блоке «Грамотность чтения» предлагают анализировать тесты и отвечать на вопросы у ним. Подобные задания есть во многих зарубежных форматах тестирования, в том числе и специализированные TOEFL и IELTS.
Дом Пушкина
Дом Пушкина в Михайловском хоть и музей, а живой. Он наполнен теплом, приветлив и светел. Комнаты его всегда пронизаны запахами хорошего дерева и свежей земли.
Но вот приходит время, и на усадьбе зацветают липы. Тогда дом пропитывается запахами воска и мёда.
В доме много хорошего псковского льняного белья – скатертей, полотенец, занавесей. У льна свой аромат – прохладный, крепкий.
Вещи из льна обладают удивительным свойством – там, где они, всегда пахнет свежестью. Учёные говорят, что лён сберегает здоровье человека. Пушкинские крестьяне, как и все псковичи, издревле любили выращивать лён, и он славился по всей России и за её пределами.
От льна, цветов, яблок в пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой, хотя в иной день через музей проходят тысячи людей.
«Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из пяти предложенных. Выбранный ответ необходимо отметить на листе ответов путем полного закрашивания соответствующего кружка».
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