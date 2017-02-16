История бытового садизма: инструкция для тех, кто хочет выбраться из клозета (видео)

«Я бы ее догола раздела»

Женщина оказалась запертой в темной глухой комнате. Ключ отобрали. И стали подвергать жертву изощренным психологическим издевательствам. Есть ли у нее шанс выбраться из жуткого герметичного пространства? Как разорвать замкнутый круг? Ответ на этот вопрос предлагают карагандинцы. Любопытный эксперимент провели в театре имени Станиславского. Там поставили «Маленькую камерную пьесу» для узкого круга зрителей.

Узкого в том смысле, что спектакль рассчитан всего на 60 человек. Причем зрители сидят не как обычно в мягкий креслах амфитеатра. Их приглашают прямо на сцену. По этой причине еще на кассе при покупке билетов предупреждают, чтобы все приносили сменные туфли и обязательно переобувались. Люди рассаживаются на временно расставленные табуретки. И оказываются очень близки к артистам: буквально в шаге от действа. Подобного интима в карагандинском театре еще не было.

После премьеры режиссер и по совместительству исполнительница одной ролей Александра Большакова рассказывала, что раскручивала в своей постановке тему маленького человека. В пьесе австрийской писательницы Бригитты Швайгер сталкиваются два персонажа: уборщица ресторанного туалета и дама из высшего общества. Женщина со шваброй не выпускает расфуфыренную красотку на волю под тем предлогом, что та не заплатила за пользование уборной — оставила кошелек в пальто. По ходу пьесы она бросает клиентке: «А вы когда-нибудь заглядывали в лицо уборщице туалета?» И слышит надменный ответ: «Не имела такого удовольствия». И тут начинается: насмешки, унижения и даже рукоприкладство. Но в финале выясняется, что уборщица в действительности положительная героиня: пожалев светскую львицу, решила устроить ей нечто вроде сеанса психологической разгрузки. И что нельзя судить человека по одежке: может, он и бумажки за другими подбирает, а душа у него светлая.

Актрисы повторяли, что работа над спектаклем в корне переменила их отношение к обслуживающему персоналу. И теперь они стали более внимательными к тем же театральным техничкам, даже на премьеру «Маленькой камерной пьесы» пригласили каждую из них персонально. И техничкам, и другим зрителям пьеса понравилась. Об этом можно было заключить по количеству объятий, доставшихся обеим актрисам– Галине Турчиной и Александре Большаковой. Пьеса явно сблизила тех, кто играет, и тех, кто смотрит. Так что после аплодисментов хотелось подойти и лично излить на актрис свои чувства.

Тут поневоле начинаешь задумываеться о персональном внимании к каждой личности. И видишь разыгранную историю несколько под другим углом. Ведь туалетная уборщица оказывается чрезвычайно непростой особой. Она не идет ни на какие компромиссы. Почему-то не соглашается взять вместо денег драгоценности или дорогостоящие аксессуары. Зачем-то учит даму, что нехорошо носить шкурку убитой лисы, потому что лисе, видите ли, было больно, когда в нее стреляли. Угрозы дамы ее почему-то абсолютно не пугают. И обещания больших денег в придачу к хорошей работе – нисколько не трогают. Уборщице как будто ничего от дамы не нужно. И это ставит в тупик не только ее жертву, но и зрителей. Зачем в таком случае насильно удерживать человека в неприятном месте? Уж очень много в пьесе несостыковок.

Техничка собирается оставить даму в туалете, который на самом деле является бункером времен войны, на всю ночь, а может быть и навсегда. Странно, но почему-то никто больше в этот бункер с унитазами по нужде не спускается. Помощи ждать неоткуда. Однако ситуация вдруг меняется, когда дама, пережив бурю самых разных эмоций, отбрасывает всю свою спесь, начинает искренне рыдать и в непосредственном душевном порыве прижимается к техничке. Этот миг взаимопонимания все решает. Когда пленнице удается построить отношения с хозяйкой помещения, та сама отворяет дверь. Символично, что уборщицу играет сама режиссер. Александра Большакова призналась, что, по ее мнению, ее героиня еще слабо поиздевалась над узницей клозета. Процесс очищения и сопряженный с ним катарсис получился неполным. «Если бы я эту пьесу поставила сегодня в Австрии, я бы ее догола раздела», — сказала режиссер.

— На первом плане тут история бытового садизма, — добавила Галина Турчина. — Когда нас какой-то незначительный человек куда-то не пропускает или когда нам чего-то в аптеке не дают. А второй план требует посмотреть друг другу в глаза, задуматься. Не прячьтесь за маску, откройте свое нутро!