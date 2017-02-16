Вкладчики ЕНПФ спасают от гибели 450 деревьев в год

А все потому, что выписки со своих пенсионных счетов они получают в электронном виде

Вкладчики ЕНПФ спасают от гибели 450 деревьев в год. Нет, это не очередная экологическая акция. Зелень выживает благодаря тому, что 2,6 миллиона вкладчиков получают выписки не в бумажном виде, а в электронном.

«Выбирая электронный способ информирования, вкладчики ЕНПФ не только получают доступ к динамичным и современным инструментам, позволяющим контролировать, вести учет и планировать свою пенсию, но и вносят вклад в зеленый фонд нашей планеты, — делает вывод пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда. – Для производства 11 500 листов формата А4 вырубается одно дерево. В год мы отправляем около 2,2 миллионов конвертов с выписками, а значит, для этой цели используется около 380 деревьев. Тем временем, 206 349 вкладчиков, получающих выписку на электронную почту, позволяют сохранить 36 деревьев в год. В сумме 2,6 миллиона человек выбрали электронный способ информирования о состоянии пенсионного счета. Это более 450 сохраненных деревьев в год».

Сейчас в пенсионном фонде Казахстана открыто около 10 миллионов индивидуальных счетов. 2,6 миллиона их владельцев получают информацию о своих накоплениях по электронной почте. При этом около 2,4 миллиона вкладчиков контролируют свои пенсионные счета через сайт ЕНПФ и мобильное приложение для смартфонов. Остальные вкладчики получают выписки в бумажном виде: по почте или в филиалах фонда.

ЕНПФ призывает своих вкладчиков переходить на электронный способ информирования. Это не только удобно и быстро, но еще и гуманно по отношению к природе.