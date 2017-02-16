Еще один неопознанный памятник в Караганде

Кому поставили обелиск из бетона?

В истории Караганды много загадок. Как, например, этот памятник. Краеведы-любители обнаружили его в районе шахты Горбачева.

«Никто так и не смог дать ответ — когда, кому и почему установлен», — отмечает модератор краеведческой группы в «одноклассниках» «Где-где? В Караганде!» Андрей Самохин. — Есть предположение, что это произошло на шахте имени Жданова 9 мая 1945 года. Но это только предположение. Я спрашивал у краеведов — Новикова, Тараненко — ничего не могли сказать».

Монумент сделан из бетона, к нему проложена старая дорожка из асфальта. Но надписи на обелиске отсутствуют.

Возможно, кто-то из читателей nv.kz объяснит происхождение памятника.