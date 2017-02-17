Куда идем на выходных

Надеемся, наш сегодняшний обзор поможет вам выбрать спектакль, концерт, выставку, которые непременно захочется посетить.

Театры

18 февраля на сцене Дворца культуры горняков – «Марица». Богатая, молодая вдова графиня Марица, устав от назойливых ухаживаний, решает сообщить в газетах, что она выходит замуж за человека, чье имя нашла на афише к оперетте «Цыганский барон» — Коломана Зупана…

Романтические венгерско-цыганские мотивы с их мечтательностью, капризностью, с изысканным блеском импровизационных украшений как нельзя лучше рассказывают нам о чувствах героини и влюбленного в нее героя…

На драматический театр им.Станиславского приглашает в субботу на «Трам-тарарам». …Анна приехала в Париж из глухой провинции и устроилась служанкой к состоятельной семейной паре. Ее хозяева Бернар и Жаклин полагают, что их жизнь недостаточно ярка, и пора завести себе пассию на стороне. Однако все тайное обязательно становится явным. Анна обнаруживает в „пустой” квартире хозяйку с молодым человеком, а потом и хозяина с девицей. Смышленая служанка понимает, что над благополучием семейного гнездышка, куда ей повезло устроиться, нависла угроза, и надо срочно что-то придумать!

19 февраля «Станиславский» дает «Трактирщицу». Непросто девушке вести небольшой бизнес, оставленный ей в наследство отцом, даже если она умеет делать это безупречно. Всегда найдется мужчина, считающий ее существом второго сорта. Но Мирандолина — не только толковый менеджер своего трактирчика с гостиничными номерами. Она настоящая женщина и то, что не может сказать на словах, она докажет женоненавистнику на деле!

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«Проделки Ханумы»

«До свидания, Овраг!»

Выставки

В преддверии открытия Всемирной выставки «EXPO — 2017» в Астане в Темиртауском городском историко-краеведческом музее работает новая экспозиция «Территория открытий». Более 60 раза проходила Всемирная выставка, десятки городов и стран принимали на своей земле EXPO. Зачем, спросите вы, что дало человечеству EXPO? Музей приглашает за ответами!

14 февраля в областном музее изобразительного искусства открылась персональная выставка Исмаила Галимова. Личность этого неординарного человека многогранна и интересна. За долгую жизнь (автору выставки 78 лет) он проявил себя в разных сферах жизнедеятельности. Работал долгие годы преподавателем, был журналистом и писателем, но сейчас он предстает перед зрителем в качестве художника. Экспозицию выставки составили живописные произведения, сувенирные работы, материалы из семейного архива.

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Экскурсии «ЭкоМузея»

Выставка «В новый год — с новыми силами»

Вечеринки и концерты

19 февраля студия танца Loco Dance приглашает на восточную Zumba-вечеринку. В программе: стилизованные танцы, игры и угощение. Дресс-код: элементы Востока. С собой иметь: хорошее настроение и восточное угощение к чаю. Телефон для справок: +7 775 328 4887

В этот же день, 19 февраля, на сцене ДКГ — большой концерт StandUp. Гости вечера — комики Стас Старовойтов, Иван Абрамов, Виктор Комаров, Алексей Щербаков. Справки по телефону: +7 777 733 53 53

Куда пойти с детьми?

Легендарный цирк Юрия Владимировича Никулина — в Караганде! Зрителям обещают незабываемое зрелище — яркие и захватывающие дух номера. Артисты пробудут в нашем городе до 12 марта. Представления будут проходить, как обычно, по субботам и воскресеньям. Касса работает ежедневно без перерывов с 10:00 до 18:00.

Темиртауский ТЮЗ в воскресенье, 19 февраля, приглашает маленьких зрителей на сказку «Милое мое привидение». Она, как вы понимаете, о привидении, которое жило на мельнице, досаждало мельнику и сумело напугать разбойников. Однако наше привидение совсем не страшное, а наоборот, очень даже милое и симпатичное. Вот только никто этого не видит и не понимает. И вот этот несчастный призрак мог бы вырасти в настоящее страшилище, если бы не дружба с гужевой лошадкой.

Драматический театр им.Станиславского в воскресенье приглашает на просмотр волшебной сказки «Щелкунчик». Это рождественская история о прекрасном юноше, который волею судьбы стал уродливым деревянным человечком. Однако любовь и самоотверженность храброй девочки поистине творят чудеса!

А вот еще…

Сказка «Кому нужен Снеговик?»

Сказка «Золотой ключик»

Сказка «Необычный Новый год»

Сказка «Красная Шапочка»

Сказка «Ай да репка!»

Каток в ДС «Акжолтай»

Каток в Центральном парке

Каток на стадионе «Шахтер»