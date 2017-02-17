Недалеко от Дубовки произошло ДТП

Судя по всему, водитель не справился с управлением из-за гололеда

Сегодня примерно в 8:30 утра, у агропромышленного комплекса, что рядом с поселком Дубовка, произошло ДТП. Легковая машина ушла в кювет. Судя по всему, водитель не справился с управлением из-за гололеда. По словам очевидцев, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что на этом же месте, утром 9-го февраля столкнулись шесть автомобилей. Часть из ушла в кювет, часть осталась стоять на трассе. Тогда водителям помешала плохая видимость.