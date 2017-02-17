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По мнению многих журналистов, именно подбородок казахстанца, позволяющий выдерживать мощные удары соперников, является одним из его главных преимуществ.
Youtube-канал The Fight Game опубликовал видео с участием Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), на котором казахстанский боксер исполняет роль тренера, сообщает Sports.kz.
«Головкин учит Джесси, как делать невероятно сложные упражнения на подбородок», — гласит подпись к видео.
По мнению многих журналистов, именно подбородок казахстанца, позволяющий выдерживать мощные удары соперников, является одним из его главных преимуществ.
Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперник — американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
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