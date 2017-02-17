Где в Казахстане самые дешевые доктора

Дешевле всего приём врача обойдётся в Караганде.

В Казахстане стало дорого болеть. Первичный приём врача за год подорожал в стране на 15 процентов! И сейчас визит к доктору стоит в среднем 2146 тенге. Эти данные вывели аналитики Energyprom, изучив цены на услуги здравоохранения по всей республике, передает телеканалКТК.

Канал составил рейтинг самых дорогих для лечения городов. Дороже всего приём врача обойдётся в Алматы. А вот на втором месте не Астана, а город Атырау. И только потом идет столица. В этих трех городах лечиться очень накладно.

В Алматы лучше не болеть. За визит к доктору здесь нужно выложить почти 3800 тенге! Не намного отстаёт Атырау: три с половиной тысячи за приём. Астана на этом фоне едва ли не бюджетный город для пациентов – 2800 тенге за один поход в больницу.

Но ехать лечиться лучше всего в Караганду или Семей: там за первичный приём отдать нужно будет меньше полутора тысяч. И это самые низкие цены во всей республике.

Подорожала диагностика – УЗИ прибавило в цене 14 процентов, анализы в среднем 11 процентов, а услуги санаториев, если верить Energyprom, подорожали на 5.

Ну а что с лекарствами, вообще непонятно. Официальной статистики нет! Хотя рост цен присутствует. Причём дорожают не только привозные медикаменты, но и наши. Ведь при их изготовлении используют импортные материалы. Можно ли что-то с этим сделать, я спросила сегодня у министра здравоохранения. Давайте послушаем, что он ответил.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:

— Многие препараты у нас не имеют аналогов. То есть они находятся под патентной защитой во всём мире. Особенно такие дорогостоящие препараты как вакцины, химиопрепараты и так далее. Мы вынуждены ради интересов наших граждан покупать эти вещи. Но в тех случаях, где всё-таки возможно отечественное производство, мы сейчас разрабатываем комплекс мер, чтобы всё-таки основной пул медикаментов со средней стоимостью мы могли в Казахстане сами производить.

С 1 июля цены на абсолютно все лекарственные средства будут регулировать законодательно.