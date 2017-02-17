В пяти областях Казахстана закрыты дороги

В Карагандинской области закрыта трасса «Алматы — Екатеринбург».

В пяти областях Казахстана из-за непогоды закрыты дороги, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение КЧС МВД РК.

В Актюбинской области в связи со снегом, метелью и плохой видимостью закрыто движение на трассах «Актобе — Атырау» (246-330 километры), «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» (92-258 километры).

В Алматинской области закрыто движение на участке автодороги «Ушарал — Достык» (83-184 километры).

В Карагандинской области закрыта трасса «Алматы — Екатеринбург» (1007-641 километры, Караганда — Балхаш).

В Восточно-Казахстанской области из-за непогоды закрыто движение на участке автодороги областного значения «Чарск — Бакырчик» (0-42 километры). Также закрыта трасса «Семей — граница РФ» (30-41 километры и участок Новопокровка — Петропавловка — Зубаир — Байтанант). Кроме того, закрыто движение по дороге «Семей — граница РФ» (39-47 километры, участок Воскресеновка — Петропавловка — Шелехова — Бель Агаш — Дмитриевка). Закрыта трасса «Бородулиха — Жезкент» (0-49 километры).

В Южно-Казахстанской области закрыто движение на участке автодороги областного значения «Кошкарата — Жарыкбас — Бирлик» (77-144 километры).