Минздрав распределит деньги по больницам по результатам временной регистрации

Также планируется на сайте министерства разместить информацию об аналогах лекарств и их ценах в аптеках.

Минздрав затронул вопрос прикрепления казахстанцев к больницам по результатам временной регистрации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. Об этом глава ведомства Елжан Биртанов сообщил в ходе встречи с медицинской общественностью Алматы, прошедшей в вузе.

Причиной является неправильное распределение средств в рамках подушевого финансирования в результате того, что значительное число казахстанцев проживает не по месту регистрации. «По результатам регистрации нам нужно провести повторное переприкрепление по всей стране. Значительные объемы населения реально в январе-феврале прикрепились, а деньги за них в прошлом году мы перепланировали в другие регионы. Нужно решать. Пересмотреть и перенаправить те деньги, которые мы контрактировали по душевому нормативу по факту. Люди должны понять, что, например, если ты зарегистрировался в Алматы, то ты должен следующий этап сделать — пойти и прикрепиться к поликлинике, чтобы получить базовый пакет услуг», — сказал министр.

Он предложил собравшимся проверить, где конкретно находятся средства, направленные на финансирование их лечения. «Поскольку они не ходят в поликлинику, деньги продолжают идти из года в год. Человек живет в Астане, например, а оказывается, что он прикреплен в Усть-Каменогорске», — сказал Биртанов.

Также он ответил на жалобы о нехватке лекарств в некоторых регионах страны, в результате чего пациенты вынуждены покупать медикаменты за свои деньги. По его словам, планируется принять меры по повышению эффективности работы системы распределения лекарств. «В целом на следующий год и в дальнейшем мы будем рассматривать возможность увеличения финансирования. На препараты в рамках ГОБМП цена устанавливается министерством, формулярной комиссией. Что касается розничных препаратов, здесь мы должны пересмотреть всю идеологию. Мы начали разрабатывать проект закона, дающий право Минздраву проводить ценовое регулирование на коммерческом рынке. Многие страны по этой схеме работают, когда маржа фиксируется, мы к этому должны идти, когда цены практически не отличаются от аптеки к аптеке. Что касается назначения дорогих лекарств, будет приниматься решение в части ужесточения рецептурного отпуска. Но это человеческий фактор. Наверное, реально это можно устранить через устранение контакта населения с продавцами. Президент поручил развивать информационные технологии. Мы начали работу по реализации этого проекта. По амбулаторному лекарственному обеспечению мы можем, в принципе, исключить и обеспечить централизованную закупку и доставку этих препаратов через информационные системы и, в принципе, люди в аптеках могут приходить и приобретать препараты уже зная, какие есть опции. В целом будем развивать электронную торговлю в этой сфере», — сказал министр. Он отметил, что планируется на сайте министерства разместить информацию об аналогах лекарств и их ценах в аптеках.