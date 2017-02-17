- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
В области проходит оперативное мероприятие » Безопасная дорога»
В области проходит очередное ОПМ «Безопасная дорога». За первые сутки мероприятия выявили 568 нарушений правил дорожного движения.
Среди нарушителей оказались 80 водителей, которые ехали с превышением скорости, 42 автолюбителя одновременно управляли машиной и разговаривали по телефону, семь водителей проехали на красный. Еще 17 водителей управляли авто без прав.
Но и самое возмутительное то, что только за один вечер ОПМ полицейские задержали девять пьяных водителей.
Досталось и пешеходам. Правила дорожного движения нарушали и люди, передвигающиеся по улицам Караганды пешком. 75 человек оштрафовали.
Полицейские сообщают, что оперативное мероприятие продлится до 18 февраля.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 33156 материалов.
Посетители оставили 192341 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Каким же моральным уродом надо быть, чтобы выпить и сесть за руль?
Юлия
17 февраля, 2017 в 12:54
«… еще 17 водителей управляли авто без прав». Опять остановки просто для проверки документов?
Иностранец
17 февраля, 2017 в 13:10
…а сколько интересно развели на месте?… Уятсыздар и те и другие😡
Шал
17 февраля, 2017 в 14:25
Думаю, что надо выпустить законы, облегчающие полиции жизнь. Законодательно приказать всем пешим нарушителям передвигаться по улице группами по 75 человек, типа как курсанты ходят — чтобы не бегать за каждым, а вязать всех и сразу. С пьяными водителями тоже большой вопрос. Может, он и не пил ничего — может, он от любви пьян..
Александр
17 февраля, 2017 в 14:58