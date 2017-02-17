Только за один вечер полицейские задержали 9 пьяных водителей

В области проходит оперативное мероприятие » Безопасная дорога»

В области проходит очередное ОПМ «Безопасная дорога». За первые сутки мероприятия выявили 568 нарушений правил дорожного движения.

Среди нарушителей оказались 80 водителей, которые ехали с превышением скорости, 42 автолюбителя одновременно управляли машиной и разговаривали по телефону, семь водителей проехали на красный. Еще 17 водителей управляли авто без прав.

Но и самое возмутительное то, что только за один вечер ОПМ полицейские задержали девять пьяных водителей.

Досталось и пешеходам. Правила дорожного движения нарушали и люди, передвигающиеся по улицам Караганды пешком. 75 человек оштрафовали.

Полицейские сообщают, что оперативное мероприятие продлится до 18 февраля.