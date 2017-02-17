В Караганде прошел второй ежегодный бал маскарад (Фото+Видео)

Так молодежь собирала деньги детям, больными раком

Вчера в Караганде прошел второй ежегодный благотворительный бал маскарад. В балу закружились 40 пар непрофессиональных танцоров, которые репетировали свои номера три месяца подряд. Кроме них для зрителей выступали певцы, танцоры и музыканты. Все они — простые студенты. Маскарад они организовали для того, чтобы помочь детям, больным раком. В этом году деньги они собирают для Каевой Дагмары и Ауезова Адильмухаммеда. Дагмаре — пять лет, а Адильмухаммеду — шесть. У обоих острый лейкоз — рак крови.

Пол предварительным подсчетам, с продажи билетов удалось выручить около 400 000 тенге. Все деньги сразу же были переданы родителям малышей.