В Караганде незаконно уволили председателя ликвидкомиссии «Валют-Транзит Банка»

Жандос Аманбеков в суде борется за свои права

В Караганде незаконно уволили председателя ликвидационной комиссии «Валют-Транзит Банка». Он оспорил приказ о своем освобождении от должности. Однако потом Жандос Аманбеков решил уйти с работы по собственному желанию.

Жандос Аманбеков возглавляет ликвидкомиссию «Валют-Транзит Банка» с 2011 года. За это время произошло многое: ежемесячные встречи с вкладчиками, регулярные торги имуществом лопнувшего банка, расчеты с кредиторами и выплаты им гарантированной суммы по депозитам до 5 миллионов тенге. Жандос Казыкенович проявил себя как ответственный руководитель. За все время работы у него не было взысканий за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

В начале прошлого года изменилось законодательство. В связи с этим в апреле с ним заключили соглашение, а потом выдали уведомление о его расторжении и увольнении с должности председателя. Срок введения в действие второго документа – 20 мая 2016 года. При этом в нем было сказано, что председателя увольняют «за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, нарушение требований законодательства Республики Казахстан по проведению ликвидационных процедур банка». Жандос Аманбеков с этим не согласился и подал иск в суд.

Ответчиками в суде стали председатель комитета кредиторов «Валют-Транзит Банка» и Нацбанк. Представитель первого во время заседания пояснил, что у комитета претензий к председателю ликвидкомиссии нет. А расторгнуть соглашение с ним пришлось только потом, что Нацбанк издал приказ об увольнении.

Представители Нацбанка в суде заявили, что Жандоса Аманбекова пришлось уволить из-за нарушений, которые выявили в ходе регулярных проверок деятельности ликвидкомиссии. Какие именно это были нарушения, не уточнялось. Возможно, что они были незначительными. Поскольку председателя ликвидкомиссии никто не наказывал.

Отметим, что во время судебного разбирательства Жандос Казыкенович изменил свои требования. Он не просил восстановить его на работе, а лишь изменить формулировку в приказе об увольнении: написать, что он ушел с должности по собственному желанию.

В итоге суд района имени Казыбек би вынес решение в пользу председателя. Поскольку Нацбанк не привел никаких доказательств того, что он некачественно выполнял свои обязанности. Суд признал приказ об увольнении Жандоса Аманбекова незаконным в части причины увольнения и заменил ее на слова «по собственному желанию».

Решение районного суда в законную силу не вступило. Сейчас дело рассматривает апелляционная инстанция Карагандинского областного суда.