Спасибо автопаркам за прогулку

Утро доброе, шикарное. Свежий снежок, спрятавший вчерашнюю грязь, невольно заставляет любоваться собой и окружающей красотой. Вот рядом стоит симпатичная девушка, особенно хорошо, сквозь отменный утренний макияж видны начинающие обмораживаться щечки. Мальчишка — школьник пританцовывает, пальчики отморозит наверное. Ага, достает сотку, личико светлеет, мама сказала бежать домой. 45 минут стоять на остановке в ожидании автобуса не каждый взрослый может, а тут ребёнок. Здоровый мужик пытается утрамбоваться в подъехавшую маршрутку… Удалось, счастливчик. А мы… Около 40 человек стоим и любуемся окружающей пятницей. Что происходит выше 18-19 страшно представить Одно радует… ~Наверное так же, где то стоят и водители автобусов, любуются… Ибо на маршруте их нет!!! Давно не гуляла по улицам, дом — больница — дом. Анализы уже давно замерзли, сдам в понедельник. Спасибо автопаркам за прогулку. Только одна мысль не дает покою, Когда уже руководство области, города, автопарков будет добираться на работу не на служебных авто и личных джипах, а как все, на общественном транспорте?