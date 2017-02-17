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Утро доброе, шикарное. Свежий снежок, спрятавший вчерашнюю грязь, невольно заставляет любоваться собой и окружающей красотой. Вот рядом стоит симпатичная девушка, особенно хорошо, сквозь отменный утренний макияж видны начинающие обмораживаться щечки. Мальчишка — школьник пританцовывает, пальчики отморозит наверное. Ага, достает сотку, личико светлеет, мама сказала бежать домой. 45 минут стоять на остановке в ожидании автобуса не каждый взрослый может, а тут ребёнок. Здоровый мужик пытается утрамбоваться в подъехавшую маршрутку… Удалось, счастливчик. А мы… Около 40 человек стоим и любуемся окружающей пятницей. Что происходит выше 18-19 страшно представить Одно радует… ~Наверное так же, где то стоят и водители автобусов, любуются… Ибо на маршруте их нет!!! Давно не гуляла по улицам, дом — больница — дом. Анализы уже давно замерзли, сдам в понедельник. Спасибо автопаркам за прогулку. Только одна мысль не дает покою, Когда уже руководство области, города, автопарков будет добираться на работу не на служебных авто и личных джипах, а как все, на общественном транспорте?
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Наслушалась бодрой поддержки манкубки и начала строчить на житейские темы. Не статья, а высер из категории — «Зашла я намедни в Сити-Молл в туалет женский, а там очередь. Печаль-беда, несправедливость, сделайте уже что нибудь с этим.» Пиши лучше про своих друзей полуросликом и роддома местные.
Lex
17 февраля, 2017 в 14:13
«начинающие обмораживаться щечки».. «пальчики отморозит наверное».. И вы стоите, и смотрите на всё это? А почему скорую не вызовете?..
По ситуации же всё как раз понятно. За ночь выпала куча снега, расчистить его тупо не успели. Многие машины застревают. Много ДТП. Там, где влёгкую успели почистить — крайние полосы завалены снегом. Автобусы не могут проехать. Тут как бы сложно жаловаться на власти — они чистят, но они не волшебники, на всё нужно время. Если бы снег хотя бы вечером выпал — можно было бы предъявлять претензии «почему за ночь не почистили». А так — верится, что просто не успели.
Кстати, на том же крайнем севере у людей анализы прям внутри замерзают.
Александр
17 февраля, 2017 в 14:47