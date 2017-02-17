Школьные электронные журналы планируют приравнять в бумажным

Учителя боятся проверок и поэтому ведут обе версии журнала

В Казахстане внедряют систему школьных электронных журналов «Кунделiк». Проект разработан в рамках государственно-частного партнёрства, деньги из бюджета на работу системы не перечисляют. Предприниматели зарабатывают на рекламе детских товаров.

За прошлый год электронные дневники появились в четырёх тысячах школ. Управление образования Карагандинской области регулярно напоминает родителям о новой системе, ведь там можно посмотреть не только текущие оценки, но и домашние задания. Учителей система должна освободить от бумажно работы. Правда на деле всё вышло несколько иначе, и это признаёт министр образования. Ерлан Сагадиев отметил, что педагоги боятся любых проверок, ведут оба варианта журнала, и привёл в пример разговор с директором школы:

— Елена Васильевна, почему Вы ведете и электронный, и бумажный журналы?

— А как иначе — это же деньги! Завтра придут проверять, все должно быть подтверждено бумагами.

— А если мы полностью запретим бумажный журнал?

— Будем по ночам вести.

Ерлан Сагадиев пообещал выпустить совместный приказ министерств финансов, образования и прокуратуры, который бы законодательно приравнял электронный журнал к бумажному.

На данный момент, учителя сдают около сотни отчётов: в противопожарную службу, СЭС, в министерства, акиматы, и даже полицейским. В планах Минобрнауки сократить количество отчётов. Школы будут сдавать дважды в год документы в Национальную образовательную базу данных (НОБД), электронный журнал Кунделік — это текущая успеваемость школьников, и «облачная» бухгалтерия — только для бухгалтеров. Но для того, чтобы это действовало, министерству придётся запретить запрашивать в школах другие отчёты.