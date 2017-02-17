«Электоральное обучение избирателей должно стать непрерывным процессом на всех уровнях образования — среднее, профессиональное, техническое, высшее и послевузовское», — сказала Мустафина в ходе открытого заседания ЦИК РК.

По ее словам, вопросы включения в учебные программы старших классов средних школ и в программу высших учебных заведений курсов об основах избирательного права предварительно рассмотрены совместно с руководством Министерства образования и науки РК, представителями школ, колледжей и высших учебных заведений города Астана.