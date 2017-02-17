«Электоральное обучение избирателей должно стать непрерывным процессом на всех уровнях образования — среднее, профессиональное, техническое, высшее и послевузовское», — сказала Мустафина.
В Казахстане рассматривают вопрос включения в учебную программу школ курсов об основах избирательного права. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина, передает МИА «Казинформ».
«Электоральное обучение избирателей должно стать непрерывным процессом на всех уровнях образования — среднее, профессиональное, техническое, высшее и послевузовское», — сказала Мустафина в ходе открытого заседания ЦИК РК.
По ее словам, вопросы включения в учебные программы старших классов средних школ и в программу высших учебных заведений курсов об основах избирательного права предварительно рассмотрены совместно с руководством Министерства образования и науки РК, представителями школ, колледжей и высших учебных заведений города Астана.
«Были достигнуты следующие договоренности — предусмотреть в учебных программах предмета «Человек. Общество. Право» для 9-11 классов школ. Увеличение объема курса избирательного права с одного часа до двух за счет проведения игровых форм обучения. В том числе — организация олимпиад, конкурсов, дебатов. При этом ЦИК будет сопровождать форму обучения методически. Предусмотреть в учебных программах предметов основы права, основы политологии и социологии, истории Казахстана для учащихся 1-2 курсов колледжей, расширенные курсы по избирательному праву и электоральному процессу», — добавила Мустафина.
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