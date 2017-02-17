Карагандинцы ищут съёмную квартиру для бабушки с внучкой

Весной маленькая семья останется на улице

Диане Абеновой летом исполнится 16 лет. Девушка живёт со своей бабушкой Сайран Баскеновной, которая оформила над ней опекунство, после того, как девочка осталась сиротой. Бабушка Сайран пыталась оформить на себя одну из брошенных квартир, которую ей предложили в КСК. Женщина выплатила долги по комуслугам, сделала ремонт, вставила окна и двери, а потом появилась владелица этой квартиры. Она подала в суда на выселение. Адвокат Сайран Баскеновной работал халтурно, не предоставил суду квитанции, не сказал, что с женщиной живёт внучка-сирота. Маленькую семью выкинули на улицу.

Несколько дней бабушка с внучкой жили в подвале. Днём пока Диана была в школе, в подвальной комнате её ждала бабушка. Ночевали они у знакомых и соседей. Потом женщина сняла комнату, а в апреле 2016 года им дали квартиру в 19 микрорайоне. Квартира была неплохая, Сайран Баскеновна снова выплатила долги, и к концу месяца их опять выселили. Они плакали и умоляли, и тогда их переселили в квартирку поменьше. А в ноябре принесли уведомление на выселение. Юрист сообщил, что остаться в этой квартире бабушка с внучкой смогут только до весны.

Карагандинцы забили тревогу и распространили эту информацию в соцсетях. На помощь пришла наша бывшая землячка, которая теперь живёт в США. Девушка готова переводить пол года деньги на аренду квартиры для бабушки и внучки.

— С учетом того, что девочка учится в школе разумнее будет арендовать квартиру возле школы, Майкудук район Восток 1,- говорит общественный активист Нияз Сундиталиев,- с разумной арендной платой, теплую, с мебелью, у аже Сайран в связи с частыми переездами своего имущества практически не осталось…

Так же, ищут волонтёров, которые могут помочь с переездом. Бабушке нужно открыть счёт, чтобы деньги она могла получать сама на свою пластиковую карточку.

— Мы всё же надеемся, что найдутся ещё спонсоры, или у чиновников Караганды появиться возможность и желание помочь бабушке Сайран,- говорит Нияз.

Телефон Сайран Баскеновны: 8 702 201 88 36.