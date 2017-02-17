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Дети не могут добраться до школы
Читатели nv.kz прислали в редакцию фотографии своих домов, заметенных снегом по самые крыши. Жители жалуются, что дети не могут добраться до школы. В своем сообщении, сельчане казали, что акимат никаких действий не предпринимает. В самом акимате Бухар-Жырауского района ситуацию не прояснили. Все специалисты оказались заняты на отчетной встрече акима области с населением.
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