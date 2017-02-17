Новую Узенку замело снегом

Дети не могут добраться до школы

Читатели nv.kz прислали в редакцию фотографии своих домов, заметенных снегом по самые крыши. Жители жалуются, что дети не могут добраться до школы. В своем сообщении, сельчане казали, что акимат никаких действий не предпринимает. В самом акимате Бухар-Жырауского района ситуацию не прояснили. Все специалисты оказались заняты на отчетной встрече акима области с населением.