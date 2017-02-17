Через что проходят жители Кокпекты, чтобы добиться компенсации после наводнения

Испытания судом

Почти три года прошло с трагедии, случившейся в ночь на 31 марта в поселке Кокпекты. Глыбы льда и тонны воды, разорвав плотину, хлынули в село. Двухметровые волны захлестнули дома и постройки. Наводнение принесло много бед. Были разрушены и повреждены дома. Сельчане лишились нажитого имущества. Но самое главное – погибли люди. Все это время кокпектинцы ждали, когда закончится следствие, когда пройдет суд, чтобы получить компенсацию. Но в итоге суд отправил их снова в суд…

Пенсионерка Анна Горбатко с ужасом вспоминает события той роковой ночи. Вместе с супругом она едва выбралась из затопленного поселка по шею в воде.

— В тот вечер мы были дома, — с ужасом вспоминает она. — Муж с сыном и внуком пошли к сельсовету потому, что люди стали звонить и говорить про потоп. Они прибежали, а за ними вода прямо волной идет. Пока дошла до калитки, поток уже была по колено. Шли по улице, а вода все выше и выше. А у меня рост 1 метр 56 сантиметров! Представляете! Хорошо, что у меня муж высокий. Волной меня как накроет, он меня из воды вытаскивает! Я тонула и захлебывалась. В воде мне из ноги что-то кусок мяса вырвало. Я уже думала, что мы погибнем. Помню, мужчина на сарае сидел. Звал нас к себе. Перед этим сараем я еще раз захлебнулась. Мне помогли залезть на сарай. Я уже была никакая, потеряла там сознание.

Очнулась пенсионерка, когда ее снимали с крыши сарая и грузили в машину. Женщина попала в реанимацию, но к счастью, все обошлось.

Семье Ольги Гайнуллиной повезло гораздо больше. Им удалось выбраться из поселка еще до того, как хлынула вода. Домочадцы Ольги отъехали на машине в сторону сопок и оттуда наблюдали как бурные воды поглотили Кокпекты. Ольга на всю жизнь запомнила громкий и гул и страшные крики людей, которые было слышно даже на приличном расстоянии от поселка.

— Ко мне пришла соседка. Рассказала, что вроде бы вода поднимается и дома, которые ближе всего к реке, эвакуируют. Ну, мы так похихикали и разошлись, — рассказывает Ольга. — А смеялись потому что такого никогда за всю историю поселка такого не было. Потом шум стал усиливаться, как будто бы машина работает или трактор. Мы съездили к домам, ближе к речке. Река бурлила. С одной стороны вода уже даже мостик маленький захлестывала. Дело серьезное, тут хиханьки и кончились! Узнали, что вода уже переливается с гребня дамбы. Столбы на плотине попадали. Мы дружной компанией собрались и успели выехать до наступления воды. В какой-то степени нам повезло. Мы были на сопках. Темнота кромешная. Свет потух. Но даже там были слышны страшные крики людей.

Жительница Кокпекты Юлия Франк, когда случилось наводнение, была беременна. В ту ночь она тоже чуть не погибла. Сейчас ребенку Юлии уже почти три года. Столько же сколько прошло с момента трагедии. Все это время она вместе с другими копектинцами следила за тем, как шло расследование этого дела, как судили чиновников и природопользователя. Как и другие люди она ждала когда начнут возмещать ущерб. Ее дом после наводнения сильно пострадал. Девушка говорит, что он был больше похож на решето, но в итоге его все-таки признали пригодным для жилья. На самом деле все пришлось отстраивать заново. Ушло много средств.

Когда наконец-то закончился суд над чиновниками и Владимиром Крючковым, Юлия как и все другие кокпетинцы узнала, что их опять отправляют в суд.

«Собирайте доказательства!»

Дело в том, что в уголовном процессе не стали разбираться во всех исках сельчан и просто отравили людей отстаивать свои потери в гражданском порядке.

— Когда шел первый суд, нам только сказали написать заявление, что я такая-то предъявляю иск на такую сумму. Власти нам твердили: «Все потери будете взыскивать с виновников». Но на тот момент нам никто не сказал, что нужно зафиксировать все повреждения. Что, допустим, если мы что-то ремонтируем, перестраиваем, покупаем, нужно сохранять все документы и чеки. Чтобы у нас были доказательства, как нам сейчас говорят, — объясняет Ольга Гайнуллина. — Хотя когда случилось наводнение, акимат ходил по квартирам и выяснял, какой у нас материальный ущерб. Со слов людей все это спокойно записывали. Потом частично возмещали по этим спискам имущество. Значит на тот момент, никаких подтверждений не нужно было! А сейчас, когда дело дошло до гражданского суда, мы теперь должны нанять оценщика, чуть ли ни адвоката, который будет нас защищать, чтобы доказать, что мы потеряли. После потопа по домам также ходили специалисты КазМИРРа, которые оценивали нанесенные дому повреждения. Но, как нам сейчас говорят, эта экспертиза никакого веса в суде не имеет.

Получается, что еще три года назад кокпектинцам надо было за свой счет нанимать оценщика. Специалист зафиксировал бы все повреждения в доме и вычислил примерную стоимость ремонта. Только вот кто из пострадавших в те тяжелые времена об этом задумывался? Сельчане как могли налаживали свой быт. Откачивали из подвала воду, вскрывали полы и просушивали дома. Делали ремонт своими силами на те деньги, которые в качестве помощи выплатило им государство и заняли родные. Никто не знал, что нужно сохранять все чеки из строймагазинов. Ну и тем более доказывать, что у тебя была стиральная машина, семь комплектов постельного белья и набор серебряных ложек.

— В суде нам говорят: «Делайте оценку сами»! А какую можно сделать оценку, когда почти три года прошло! – удивляется Юлия Франк. — Нам так и сказали: «Вы бы еще через 10 лет к нам пришли! Ну, это же смешно. Государственная оценка от КазМИРР была копеечной. Если бы мы тогда сами вызвали оценщиков, то наше имущество оценили бы на сумму в десять раз больше. Просто после потопа у людей не было денег, естественно никто никого не вызывал. Я не знаю, надеются ли люди на компенсацию. Я лично уже ничему не жду!

«Замшевые куртки три!»

Еще во время следствия потерпевшими признали 351 человека. На прошлой неделе в областном суде сообщили, что до суда дошло 230 пострадавших. Кокпектинцы жалуются на волокиту. Некоторое время иски перекидывали из одного суда в другой. Людям приходилось разрываться между районом и областью. Устав от бюрократии, многие кокпектинцы просто отказались от претензий.

— В поселке по домам ходили люди, которые спрашивали, не хотим ли мы подписать отказ. И вы знаете, я подписала. Я перенесла инсульт. Нога у меня больная. Еще во время наводнения мне кусок мяса из ноги вырвало. Я уже просто не могу ходить по инстанциям. Да и не верим мы уже, что нам что-то вернут, — говорит Анна Горбатко.

В областном суде сообщают, что сейчас эта проблема разрешилась. Часть исков осталась в Ботакаре, другие дела слушают в Караганде.

— В суд поступили порядка 230 исков, которые были предъявлены в рамках уголовного дела. Сейчас эти дела рассматривают частично в Казыбекбийском районном суде № 2, частично — в Бухар-жырауском суде, — говорит председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Жанна Сейдалина. — Потерпевшие сами по желанию выбирали. Кому-то удобнее в Караганде, кому-то в Ботакаре. Дела находятся на стадии рассмотрения. Не было еще ни одного решения. Рассматривается вопрос, насколько подтверждается заявленный ущерб. В основном все связано с повреждением бытового имущества — холодильников, телевизоров, мебели. Конечно, доказывать то, что это было и в таком состоянии очень сложно, — .

Официальный представитель предпринимателя Владимира Крючкова, признанного одним из виновников кокпектинской трагедии, Инна Ворова, не согласна с информацией областного суда. Юрист сообщает, что до суда дошло не 230 исков, а всего 186.

— В приговоре признано право на удовлетворение 186 гражданских исков потерпевших, — настаивает Инна Ворова. – В начале, действительно, было подано 230 исков, но многие потом их отозвали. По сей день Владимир Крючков считает себя невиновным. Именно поэтому его адвокат подал кассационную жалобу. Очень много жителей в настоящее время отказываются от исков. Уже порядка 65 отказов зарегистрировано в канцелярии Бухар-жырауского районного суда. Судья Дурдыев лично приезжал и забирал отказы. В них люди пишут, что им оказана материальная помощь. Им все возместили. Пока дела находятся на стадии подготовки. Люди, которые упорно хотят возместить якобы вред, приходят в суд без каких либо доказательств, еще с теми исковыми заявлениями, которые были написаны в 2014-м году. Ни одного доказательства, подтверждающего реальный ущерб, нет. Многие, понимаете, просто хотят сорвать куш. А вдруг, а вдруг дадут! Есть даже такие, которые стремятся вторично получить! Люди бессовестные! Как в кино: «Два портсигара! Нет три портсигара, замшевые куртки три»! Вот семья, например, четыре человека. Они предъявляют возмещение по три стационарных компьютера, по три спальных гарнитура. В маленьких старых халупах было три гарнитура? По три телевизора, по три газовые плиты, по 50 курей, 100 гусей! А в акимате ведется хозяйственная книга по мелкому рогатому скоту и крупному. Мы просто делаем запрос и выясняем реальное положение дел.