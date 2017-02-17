Канис-центр проводит день открытых дверей

В воскресение на ярмарке карагандинцев ждут мастер-классы, вкусная выпечка и работы хэндмейд мастеров

19 февраля в здании Экомузея пройдёт день открытых дверей центра канис-терапии «Лапа помощи«, начало в 12:00 до 17:00, вход -200 тенге детский, 500 тенге взрослый.

Фотограф сделает профессиональные снимки с хвостатыми работникам центра. Для этого специально организуют празднично украшенную фотозону.

На ярмарке можно будет купить работы карагандинских рукодельниц. Посетителям обещают большой выбор, что весьма кстати, скоро праздник — 8 марта.

Можно будет купить натуральные камни и украшения из них, восхитительные аксессуары выполненные в японской технике Канзаши, вязанные и текстильные игрушки, скрап-блокноты, шкатулки, уютные тапочки ручной работы, работы в стиле декупаж. На ярмарке будут сладости и выпечка, ароматные кексы.

Так же, пройдут мастер-классы по декупажу, лепке из полимерной глины и рисованию песком.