Почему Октябрьский район Караганды еще не переименовали? (видео)

Такой вопрос задали акиму области сегодня, 17 февраля, на его отчетной встрече

Почему Октябрьский район Караганды до сих пор не переименовали? Такой вопрос акиму области во время его отчета задал известный оппозиционер Айткожа Фазылов. Встреча с населением прошла сегодня, 17 февраля, во Дворце культуры горняков.

— У каждой эпохи, у каждого народа свои герои, — заявил карагандинский оппозиционер Айткожа Фазылов. — Когда разваливался Советский союз, мы его предали. Это закономерно. Потому что национальным героем у нас был Павлик Морозов, который предал отца. У нашего народа две величайшие фигуры – это Алихан Букейханов и Жумабай Ташенов. Оба наши земляки. Вы летом обещали, что Октябрьский район будет переименован в район имени Алихана Букейханова. Прошло больше полугода. Наверно вы не можете. Вы находитесь в кандалах Октября.

Дальше оппозиционер принялся рассказывать историю красного террора, раскулачивания и репрессий. Аким области терпеливо слушал его.

— Когда Октябрьский район города Караганды станет районом имени Алихана Букейханова? – спросил Айткожа Фазылов в завершении своей речи.

— Ваше предложение понятно! – сказал ему Нурмухамбет Абдибеков, но на вопрос не ответил. При этом аким области не объяснил, почему оставил без внимания столь актуальный для нашего города вопрос.

Отметим, что новость о планируемом переименовании района областного центра прозвучала из уст Нурмухамбета Абдибекова в сентябре 2016 года. Чуть позже стало известно, что разрешение на смену названия дала администрация президента Казахстана. Такую информацию корреспонденту nv.kz сообщила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Караганды Баян Нуртаева. При этом осталось непонятным, будут ли проводить публичные слушания и узнавать мнение карагандинцев об очередной ономастической инициативе.