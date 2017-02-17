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Такой вопрос задали акиму области сегодня, 17 февраля, на его отчетной встрече
Почему Октябрьский район Караганды до сих пор не переименовали? Такой вопрос акиму области во время его отчета задал известный оппозиционер Айткожа Фазылов. Встреча с населением прошла сегодня, 17 февраля, во Дворце культуры горняков.
— У каждой эпохи, у каждого народа свои герои, — заявил карагандинский оппозиционер Айткожа Фазылов. — Когда разваливался Советский союз, мы его предали. Это закономерно. Потому что национальным героем у нас был Павлик Морозов, который предал отца. У нашего народа две величайшие фигуры – это Алихан Букейханов и Жумабай Ташенов. Оба наши земляки. Вы летом обещали, что Октябрьский район будет переименован в район имени Алихана Букейханова. Прошло больше полугода. Наверно вы не можете. Вы находитесь в кандалах Октября.
Дальше оппозиционер принялся рассказывать историю красного террора, раскулачивания и репрессий. Аким области терпеливо слушал его.
— Когда Октябрьский район города Караганды станет районом имени Алихана Букейханова? – спросил Айткожа Фазылов в завершении своей речи.
— Ваше предложение понятно! – сказал ему Нурмухамбет Абдибеков, но на вопрос не ответил. При этом аким области не объяснил, почему оставил без внимания столь актуальный для нашего города вопрос.
Отметим, что новость о планируемом переименовании района областного центра прозвучала из уст Нурмухамбета Абдибекова в сентябре 2016 года. Чуть позже стало известно, что разрешение на смену названия дала администрация президента Казахстана. Такую информацию корреспонденту nv.kz сообщила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Караганды Баян Нуртаева. При этом осталось непонятным, будут ли проводить публичные слушания и узнавать мнение карагандинцев об очередной ономастической инициативе.
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Переименуйте Октябрьский район,и все изменится ))) В Украине уже меняется ); мнение человека,который изображает
кипучую деятельность -нет ничего глупее.
Олег
17 февраля, 2017 в 20:44
Переименуют в честь 100-летия Великого Октября.
Николай
17 февраля, 2017 в 21:35
Мне вот интересно уму больше делать нечего? Нашел проблему название района, как вы не понимаете, что нужно уважать свою историю какая бы она не была, какая проблема называйте новые районы героями только постройте их сперва. Люди строили этот район и да я вас испугаю, вполне возможно в то время это название даже вдохновляло людей жить в этом районе строить там дома и гордиться своим районом.
Знаем мы этого Айткожу, видела их работу изнутри, ну нет у нас оппозиции все они кормятся от власти. Видать весеннее обострение
Ujima
17 февраля, 2017 в 20:55
А он где живат этот оппозиционер? Почему мнение целого района ОСТАВТЕ НАС В ПОКОЕ противопоставляется человеку который предал своих предков ради пафосных речей и дешового популизма! Это наш район! И оставьте нас в покое!
Нина
17 февраля, 2017 в 20:58
а кто он такой?!!
Ильдар Репкин
17 февраля, 2017 в 21:46
А что, других проблем нет? По-моему, этот оппозиционер слишком много получает, что на такие вопросы находит время! Проверку бы ему налоговую, СЭС, ЧС.
Alex
17 февраля, 2017 в 20:59
Рано или поздно будет переименован,вопрос в деньгах,как найдут будет переименован и правильно сделают,а улицу Гоголя надо переименовать в проспект Абая.
ЖЕНИС
17 февраля, 2017 в 21:07
Во как! и сразу улица проспектом станет?
Ильдар Репкин
17 февраля, 2017 в 21:45
Женис, прочитайте внимательно «слова назидания» Абая, и вы поймете, что сам Абай был бы против. Но что вам до этого? Переименовывайте! Что бы лучше жить надо работать, а не переименовывать…
Иностранец
17 февраля, 2017 в 21:47
А чем Гоголь не угодил?
Прохожий
17 февраля, 2017 в 21:57
Я вот не пойму, чего такого плохого для Караганды сделал Киров? Человек, который заложил первый камень в основание города.
Николай
17 февраля, 2017 в 21:33
Может и надо переименовать. Не мне судить. Но мне интересно, почему молчат эти «патриоты» когда при переименовании улиц, называют их именами «красных террористов», бывших партийных и хозяйственных деятелей КазССР? Разница лишь в том, что их потомки занимают сейчас видные должности в гос и близким к ним структурам.
Иностранец
17 февраля, 2017 в 21:44
Долой колониальное прошлое.
Да здравствует светлое настоящее и будущее.
Дмитрий
17 февраля, 2017 в 21:52
Кинг-конг жив!
gotta
17 февраля, 2017 в 22:01