В Темиртау сгорел бокс с грузовыми и легковыми авто (фоторепортаж)

Сумма ущерба устанавливается

Сегодня в начале пятого вечера темиртауские пожарные получили сообщение, что загорелся гаражный бокс по улице Разина.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в боксе горит 3 грузовых машины и одна легковая. Еще две машины работники бокса успели вывезти на улицу самостоятельно. Быстро воспламенялись бочки с горюче-смазочными материалами, покрышки, запасные части на автомобили. Из-за того, что горело горючее и резина дым был очень едким. Плюс едкость гари добавляли тлеющие деревянные перекрытия и утеплитель.

В общей сложности огнем было охвачено 500 квадратных метров. Погасить пламя полностью удалось только около половины седьмого. Тушение пожара осложнялось тем, что поблизости от бокса не было сетей пожарного водопровода. Ближайший гидрант находился в километре от бокса. Также быстрому распространению огню способствовал характер объятых пламенем предметов и веществ.

Огонь тушили 40 пожарных на семи спецмашинах. Причина возгорания и материальный ущерб, которые понесли владельцы автомобилей и бокса сейчас устанавливается.