Нурмухамбета Абдибекова попросили обеспечить стабильность на Карметкомбинате

Аким Карагандинской области: «Будем приучать инвестора работать в нашем законодательном поле»

Акима Карагандинской области попросили обеспечить стабильность на темиртауском металлургическом комбинате. Ведь от этого зависят судьбы тысяч работников предприятий, а также их семей. Нурмухамбет Абдибеков пообещал следить за тем, чтобы иностранный инвестор не нарушал наше законодательство.

Сегодня, 17 февраля, во время отчетной встречи акима области с населением к нему обратился житель Темиртау Бирлик Ордабаев.

— Я по образованию инженер-металлург, — сказал он. — Я более 20 лет отработал на Карметкомбинате сталеваром конвертерного цеха. Сейчас я на пенсии. Вырастил детей, растут внуки. Сын по образованию тоже инженер-металлург. Он работает на комбинате. Для нас главное, чтобы у наших детей была стабильная работа. Они же кормильцы семьи. Поэтому у меня скорее не вопрос, а пожелание: чтобы на комбинате «АрселорМиттал Темиртау» была стабильность.

— Мы стараемся принимать меры, чтобы обеспечить эту стабильность на огромном предприятии, которое играет важную роль для всей страны, — ответил Нурмухамбет Абдибеков. – Что для этого предпринимается? Ну, во-первых, мы принимаем участие в разработке и принятии коллективных договоров. Это один из инструментов, обеспечивающих стабильность. Кроме этого, видя те действия, которые пытается предпринимать администрация предприятия по сокращению штатов и активизации аутсорсинга, мы стараемся реагировать. Мы подключаем инспекцию по труду, а при необходимости – и прокуратуру. Таким образом мы блокируем те решения, которые влияют на стабильность в коллективе.

Аким области отметил, что темпы производства на Карметкомбинате «вселяют оптимизм». По его словам, в прошлом году на предприятии выплавили на 11 процентов больше стали, чем планировалось – около 4 миллионов тонн. А в нынешнем году планы еще масштабнее. Комбинат надеется выйти на показатель в 4 миллиона 200 тысяч тонн стали.

— Мы будем вместе работать и будем приучать инвестора работать в нашем законодательном поле, — отметил глава нашего региона. — Думаю, это нам удастся. Будем надеяться, что трудные времена позади.