«У стен барака оттаивали трупы наших соседей»

Ад в Осакаровке: с чего начиналась Карагандинская область

Ужас страшнее, чем могут придумать сценаристы современных фильмов в жанре хоррора. Тонкая грань между мертвыми и живыми. Боль и отчаяние. Так начиналась наша Караганда. Через что прошли люди, сосланные сюда из разных уголков великой советской родины, описал Василий Яиков. Тогда Василий Ефимович был еще ребенком. В его воспоминаниях – детское восприятие кошмара, который положил начало шахтерскому региону.

Предлагаем вниманию читателей несколько сокращенный вариант воспоминаний, предоставленных в редакцию племянником автора – Александром Иевлевым, проживающим сейчас в Темиртау.

…Начались эти события в семье казаков, жившей до 1931 года в Придонье (ныне хутор Ярыжинский Новоанненского района Волгоградской области). К нам в дом пришли активисты из числа самых бедных хуторян с пятью солдатами и приказали собираться. Но собраться не дали: отбрасывали в сторону (наверное, для себя) мешки с одеждой, домашним скарбом и прочими принадлежностями. В результате мы забрали лишь немного еды и то, что успели надеть на себя (типа две юбки, две рубашки на одного), спрятать и погрузить на подводы.

Нас повезли на станцию Новоанненскую, где стояли вагоны для скота. Загружали нас вдобавок к таким же как и мы, сидевшим уже сутки в вагонах. Отправили только на следующий день. Куда мы ехали, никто не знал, и только на девятые сутки нас разгрузили на станции Осакаровка Карагандинской области Казахской ССР.

Никто из членов этой семьи так и не был признан жертвами политических репрессий. Но вряд ли кто-либо может утверждать, что эта семья по собственному желанию приехала в семейный лагерь поселка №4, впоследствии поселок Интернациональный Тельманского района.

…Поселок не обносился колючей проволокой, но его контролировали конные наряды НКВД. В таких семейных лагерях-поселках оставались матери с детьми разных возрастов. Работали, возводили бараки, делали кирпич-сырец, резали дерн и клали из них бараки — не высокие, но вместительные, покрывали плетнями, поверх засыпали глиной, три двери и пять окон – вот и готовое жилье для достойных крестьян, никакой мазки-промазки, никаких полов-потолков и две пролежные печи из сырца для обогрева вроде бы. Вот где живи не тужи, умрешь — не убыток. За матерями и дети шли на работу, их не на кого было оставить, и также участвовали в стройке, подносили кирпич, дерн. И для детей тоже давали норму. Все кипело, все спорилось и созидалось, и за четыре месяца был построен поселок – этот семейный лагерь смерти.

Напрашивается вопрос – а где же мы во время строительства жили? Жили так: кто какими возможностями располагал. Сооружали балаганчики, накрывая их разным тряпьем… В августе пошли обложные, везде проникающие дожди, ночи стали холодными. Выгоняют на работу мокрых матерей, и дети, тоже мокрые, дрожат, кричат, хватаются за подолы юбок мертвой хваткой. Десятники гонят, бьют плетьми, по кому попадут, остаются дети больные и промокшие в своих промокших насквозь балаганчиках. Плачут, кричат во весь голос. Кто кричит: «Мама, я замерз», кто: «Я есть хочу», кто ревет: «У меня животик болит». И все эти плачи-крики переходят в один большой многоголосый стон. Матери работали, а на душе у них лежал тяжелый камень. Они все думали об оставленных в мокром балаганчике детях, зовущих на помощь. Вернувшись, некоторых уже не найдут живыми.

Началась повальная эпидемия, умирали в основном дети. НКВД-шники взрывали емкости с метанолом, образовывались ямы. Эти ямы до краев заполнялись трупами, скелетиками-ребеночками без гробов, обернутыми тряпками. Присыпались поверх землей с небольшим курганчиком. В таких священных братских могилах захоронены и два моих племянника Коля и Петя, и бабушка моя Анна Марковна.

Вся обстановка способствовала эпидемии дизентерии: небольшое озерцо было единственным в расположении поселка. В нем и жители купались, когда стояла жара, и солдаты мыли лошадей, в нем стирали, из него же и пили. И началась массовая болезнь. Уборные были просты – порыты канавки, на них положены по доске. Открыты, не загорожены. Тут сидели и дети, и женщины, и девушки, и подростки, и дедушки, и мужчины — все истощены — одни кости, обтянутые шкуркой, тут уж не до стеснений и стыда. Каждый ожидал своей очереди – смерти. В то время и я сидел вместе со всеми. Но, наверное, уж так суждено вышним, что я остался жив.

Стройка бараков продолжалась. Уже начались сентябрьские заморозки. Глина в кругах покрывалась ледяной коркой, а все равно заставляли наших матерей месить глину ногами, а нас, детей, заставляли собирать по берегу растительность для скрепления самана. Бывало, ноги и руки замерзнут до судороги, и сами дрожим, и матери дрожат. Но взявшись друг за друга гуськом, чтобы не упасть в глину, продолжают месить наши матери глину со льдом, а сами плачут и мы, на них глядя, тоже плачем.

Морг семейного типа

Людей постепенно переводили в бараки. Дошла и до нас очередь. Подъехала подвода, мы побросали на телегу свой скромный скарб. Подвезли к бараку с еще не застекленными окнами и заселили внавал. Около барка были пирамидки самана. И начали мы обустраиваться: таскали саман и делали семейные очаги-логова. На землю клали саман в один слой. Трещенки засыпали землей, выравнивали площадь, стелили тряпки – и вот готовый семейный смертельный плацдарм. И так с интервалом в один метр обустраивалась каждая семья. Началась новая «счастливая» жизнь. Сквозняк задувал свечку, холод и голод брали свое. Крики детей, плач и стоны больных и матерей. Каждый день все больше и больше умирающих. Перед самыми холодами застеклили наконец рамы.

В ночь на Покров подул сильный буран и продолжался ровно 12 дней без перерыва. От барака остались торчать одни трубы. Внутри барака почти по колено снежной пудры насыпало из всех щелей. Лежим, прижавшись друг к другу, дрожим и кричим. Ни воды, ни топки нет, и никакой помощи ниоткуда нет. Усопших снимали с логова, отгребали от внутренней стенки снег, клали тела и присыпали снегом. Моя сестрица старшая Марфуня лежала, болела дизентерией давно. Дизентерия прошла, открылся сыпной тиф. Лежит, укрытая дерюжками, стонет, бредит. Я и Ванечка лежим рядом с ней, укрывшись с головами, и дышим, нагревая ее и себя. Мама, одетая, стоит перед ней, глядит на нас и рыдает, а у самой за пазухой кружка со снегом. Когда сестрица приходит в сознание, шепчет: «Мама, пить». Мама вынимает кружку и сцеживает в другую посуду, там ложечки две-три, и поит ее, потом опять тут же в сторонке на полу черпает в кружку снег и опять – за пазуху. И так продолжается день и ночь. За два дня до того, как утих буран, она скончалась. При помощи соседей по бараку взяли ее с логова и также к стене положили, засыпали. Так и жили: тут и уборные, тут и трупы, и еще живые, ожидавшие той же участи. Разразившаяся эпидемия брюшного и сыпного тифа прямо-таки косила людей, истощенных и голодных.

На двенадцатые сутки перестал вой и свист в трубе. Вдруг слышим гул и топот на крыше, ломали топорами, прорезали дыру, спустили продукты, весы, продавца и начали отоваривать по карточкам продукты. Ни топки, ни воды не спустили.

Погода установилась морозная, ветер ярость свою сократил. Санитарные части НКВД отрыли одну дверь на выход и стали, кто мог, ходить за пайком в ларек сами. Подвезли к бараку на одну печь по два полена, стали варить по очереди. В сутки раз сварить, если достанется, — это считалось хорошо.

Шло время. Вши, мороз, недоедание, цинга и тиф почти очистили барак от людей.

Мертвая речка

Наступала весна 1932 года. Снег понемножку тронулся таять. В бараке от экскрементов разлагающихся трупов воздух становился невыносимым. Начали выносить трупы наружу и зарывать в сугробы. Как стало на улице жарко, снег начал активно таять. И вот горстка оставшихся достойных крестьян вышла к бараку отогреться от зимы на солнышко. Сидим, кто бьет вшей, матери латают уцелевшим детишкам одежку. И тут мы увидели ужасную картину: у крайних бараков по лощине с шумом устремилась талая вода, которая несла трупы в речку Ишим. И вот мы сидели до вечера и смотрели, как уплывают тысячи или десятки тысяч человеческих тел… И каждый замкнулся сам в себе со своими выводами о крестьянском бытие…

Уже темно. Мы вернулись в свой барак. Мама сварила суп, разделила хлеб на кусочки. Поужинали и легли спать в свое логово. Кто спал, а кто не спал от увиденного ужаса. Утром встали, опять разделили хлеб. Наташу и маму забрали на работу, а мы, дети — Ваня, Маня и я — вышли под стенку барака на солнышко. И опять тот же кошмар: при таянии снега у стен барака обнажались трупы наших родственников и соседей. Их было много. Там лежала и моя сестрица Марфуня, царство ей небесное и вечный покой.

Когда мама с сестрой вернулись с работы, мы говорим: «Мама, а вот Марфуня оттаяла». Мама уже не кричала, а только всхлипывала. Прикрыла ее опять снегом и пошла к соседнему бараку, напротив, там жил с семьей мужчина, какая-то шишка. У него утром умерла дочь от брюшного тифа. Он сам и нанял солдат вырыть ей могилу на новых кладбищах. Мама упросила его, чтобы положить в подрой могилы и Марфуню. За это отдала последний хороший платок. И вот на третий день соседи положили на подводу гроб с усопшей соседкой. Сбоку, обмотав тряпками, положили и Марфуню, и похоронили на новых могилах. Мы шли за подводой, плакали все тихо и смиренно, понурив головы.

После похорон предстал перед нами новый ужас: трупы лежали поодиночке и кучками. Солдаты НКВД взрывали ямы, заполнялись их до краев трупами. Организовали похоронные команды из войск НКВД, они мобилизовывали оставшихся в живых – истощенных, еле стоявших на ногах. Собирали повсюду трупы, клали, или, вернее, бросали в арбы как дрова. И так продолжалось изо дня в день: хоронили и строили.

Котешки

Сумочки с толчью кончились, опустели. Голод всей свое жестокостью морил людей. …И вот, я надумал: пойду-ка к пекарне, покопаюсь в золе, выброшенной наружу, может, насобираю каких-нибудь крошек или еще чего съедобного… А там много таких, как я, копаются в золе. И я начал собирать крошки, подгоревшие кусочки — прямо в рот. Жую, а зубы туда-сюда ходят всей челюстью, тронул – не больно, а жевать препятствуют. Пришел домой, сказал маме, она повела меня в больницу. А там такая страшенная очередь. Плачи, стоны, большинство лежат на земле — худые-прехудые. Посмотрел я и сказал маме: «Не хочу я в больницу, пойдем домой». А нам со стороны подсказывают: «Это у него цинга. Нужно есть лук и чеснок, она пройдет». Прослышали, что в соседнем бараке получили посылку с чесноком. Мама пошла и принесла одну головочку. Я начал смазывать десна — и прошло.

Заболела у нас Манечка какой-то неузнаваемой болезнью – корчится, кричит по-дурному, мечется по логову, за животик хватается, волосы с головы дергает. Немного помучилась и умерла. Какая была красивая девочка, ласковая, к каждому прилипнет, бывало. Ангел Мария, вечная тебе память и вечный покой.

Ванечку забрали в детский дом в другой поселок, он был другой фамилии (Гребенников Иван Петрович), остались мы втроем: мама, Наташа и я. Они уходят на работу, на стройку, а я промышляю, где что найду. Раз прихожу рано, а там уж копаются двое — мальчик и девочка. И я к ним присоединился. Смотрим: выходит из пекарни дядя, мы к нему подбежали и говорим: «Дяденька, давай мы Вам поможем вымести печь, может там крошки хлебные есть. Мы есть хотим страшно. Разреши, милый дяденька, будь добр, разреши». Он посмотрел на нас внимательно, потом вдруг сразу обнял нас всех троих, поцеловал каждого, схватился ладонями за голову и зарыдал. И мы стоим около него и плачем тоже. Потом он встал, быстро погладил нас по головкам и сказал: «Милые мои детушки-страдальцы, жертвы злодеев, за что же так вас маленьких мучают. У меня было четверо таких маленьких ангелов, двое от дизентерии, а двое от тифа умерли. Постойте тут, я сейчас вам вынесу пышку». И он вынес, разделил на три и дал каждому по кусочку. Мы упали к нему в ноги, сказали спасибо и пошли по домам. Мама говорит: «Сходил бы завтра на комендантский ряд, говорят, там конюшню строят, набрал бы щепочек». Утром взял сумочку и пошел. Прихожу, а там детворы разных возрастов много. От топора летит щепка, а за этой щепкой бросаются. За день набрал сумочку, приношу. Мама рада, говорит: «Завтра наша очередь варить». Соседи по логову, вижу, варят что-то зеленое в кастрюле. Мама спросила: «Что вы варите?». «Да сорвали конский щавель, там по долине Ишима, пусть Вася завтра пойдет с нами, а то мы одни боимся». Утром две девочки и я взяли сумочки и пошли. Но щавель попадался очень редко и маленьким был: ему не давали расти. Рвем и уходим все дальше и дальше, уж поселка не видать. А стало видно другой поселок, пятый — тоже семейный лагерь. Мы все идем, рвем, и вдруг по левому берегу скачут солдаты НКВД, орут на нас: «Вернитесь! А то сейчас плетками засечем или пристрелим». И мы побежали домой. На другой день мама наварила щавеля, пустила туда немного пшенца, кусочек хлеба, и мы так с аппетитом поели. Соседи нашего барака, вижу, топят какими-то котешками, да так хорошо они горят в печке синеньким огоньком. Позавидовал я и попросился назавтра с ними – собирать котешки. Вот идем, собираем. Вдруг один кричит и машет нам: «Сюда, сюда!». Мы подошли и сразу почувствовали противный запах. Спустились пониже. Все пространство склепа было набито трупами людей, уже разложившимися, и одежда на них истлела. Что они за люди были? Как они тут очутились? Вылезли, начали ходить около склепа: попадаются на земле пеночки фарфоровые, стеклянные кусочки, земля зазолена. Это было стойбище кочевых народов. Вот поэтому и котешки были давние — они были так тверды, что их о землю бьёшь и не разобьёшь.

…Раз я решил, мол, и я пойду с Наташей, хоть немного помогу в выполнении нормы, чтобы полный паек ей получить. Земляная ручная работа на строительстве плотины – тяжелая работа, изнурительная. Если, например, она на трамбовке, я землю ей помогаю разравнивать. Скоро обед и никак не дотянешь до обеда, ноги дрожат, голова кружится, сил нет. Слышится шум: «Обед! Обед! Обед везут!» Подъехала кухня, все оставили работу и встали в очередь за похлебкой. И я встал, не могу стоять, ноги дрожат, все тело дрожит. Да оно и у каждого так… Приступили после перерыва опять к работе. Таскать землю надо на подъем, на бугор, по трапам, тяжело и изнурительно. Ни приведи Бог такое издевательство лихим лиходеям, как они над нами издевались! Работа кончена, строят по четыре в ряд, и идем домой тихо. Бригадиры-десятники кричат: «Запевай! А то плетками засечем». Ну тут уж волей-неволей нужно повиноваться. Запевают: «При лужке, лужке, лужке…». Пришли домой — уже темно было. Такие усталые, что я три дня отлеживался в логове. Больше я этот год не ходил на плотину. Но ее строили, и к зиме все же было готово.

Желтые сухарики

…Семейные лагеря-поселки обустраивались, много было строительных объектов. Соединялись барак с бараком или даже группа бараков. Но рабочая сила таяла на глазах, все меньше и меньше становилось людей. Большинство бараков пустовало совсем, не осталось в них ни одного человека. Настал дефицит рабочей силы. А время двигалось – уж на носу осень. Работы продолжались, люди только и узнавали новости друг от друга. Слышу, говорят между собой матери: «Скоро к нам привезут еще людей на подкрепление, говорят с Вишневского района, там, говорят, почти никого не осталось». И вправду, спустя несколько дней видим: везут народ на подводах, заселяют пустые барки. Везли весь день и ночь, и опять поселок был полностью заселен. Разбили, так сказать, поселок на две отрасли производства – одна половина (туда, к девятому поселку) – это восточная половина, там начали возводить колхоз. Пригнали откуда-то быков, два-три трактора, два-три автомашины, кое-какой инвентарь, плуги, бороны и т.д. и организовали колхозный детдом и все тут же приступали к деятельности. Вторая половина – западная. Тут начали возникать и работать кустарные производства, как-то: сапожная, сетевязальная, столярная, токарная, кузнечная, слесарная, художественная, кожгалантерейная, музыкальная, цех папье-маше, кружевная и еще кое-какие. Окультурили комендантский ряд. В комендатуре были полы и в кустарной конторе тоже настелили полы. Так вроде бы «жизнь» входила в свою колею.

Мы, дети, начали общаться с детьми из других бараков. Собирались группками, разговаривали о том, о сем, но играть не играли – не до игр было, у каждого на уме как бы досыта наесться. Да и обязанность у нас тоже была. Мы хоть понемножку собирали топки на зиму. И вот между собой мы хвалимся: «Я насобирал сегодня почти полмешка катешков», другой говорит: «А я щепок мешок насобирал», а третий говорит: «А я что знаю!», а все спрашивают его: «Что ты знаешь? Скажи нам, и мы будем знать». Указывает нам на запад: «Во-о-о-н та черная гора, ой, что я там видал! Пойдемте завтра все, а?» Утром взяли кто мешок, кто сумку — а может, какой катешок попадется. И вот уже вышли за поселок, идем, болтаем о том, о сем. Один говорит: «Я сегодня ничего не ел, мама получила паек на три дня и за один день все съели». Другой говорит: «Мама разделила всем по кусочку, да по стакану чая дала и по кусочку сахара». Вот подошли, видим – по большой площади разбросано что-то желтое, такими продолговатыми кусочками, сухие они. Мы обтираем немножко от прилипшей земли, жуем по полному рту. Вот организатор и говорит: «С комендантского ряда выбросили эти сухарики – там богатые живут. Я знаю, я часто там подживаюсь в мусорных ямах. Там все попадается: и картофельные шкурки, и хвостики с головами от рыбы, а один раз нашел там большой кусок хлеба, только немножко заплесневел он. О-о-о, ничего! Побольше бы таких кусочков попадалось!» Поели, набрали немного с собой, мол, мы наелись и мам своих накормим. Катешков почти не набрали, их уж не осталось. На обратном пути повернули к речке за щавелем, но его уж весь оборвали. Да и зелени кругом нигде никакой нее было видно. Один желтый кипчак. Мама была уже дома, когда я пришел домой. И даю ей с радостью, вынимая из кармана, сухарики. Она взяла несколько кусочков, посмотрела на них внимательно, несколько кусочков съела и сказала мне: «Высыпь их в эту вот чашечку», а сама отвернулась, закрыла лицо ладонями и зарыдала. Лишь года через четыре она об этом мне сказала: «Сынок, да ели то мы настоящий человеческий кал с комендантского ряда».

Гний

Мама стала неузнаваемо худая очень. По слабости здоровья ее перевели поближе. Через один барак начали строить общую столовую, вот на эту стройку и перевели. Я много раз с ней ходил на работу помогать ей. Она была на подносе самана. Две мамы берут саман вдвоем по концам и подносят к месту кладки…

Кончился трудовой день, он длился 8 часов. Пришли с мамой домой, и Наташа пришла с работы. Сварили скромный ужин, разделили по кусочку хлеба, поужинали и легли в свое логово спать. Утром встали, позавтракали. Мама, собираясь на работу, говорит мне: «Сынок, топки то раза на два осталось, сходил бы за катешками». «Мама, — отвечаю ей, — ходили ребятишки вон с того барака, где марийцы живут, и ничего не набрали, говорят все подобрали за лето». Мама и Наташа ушли на работу. Я пошел к пекарне с ребятишками из своего барака, а там ребятишек много, со всех концов поселка. Копаемся, в зале разговариваем, и вот чувашонок говорит: «Мама мой и много люди весной картошку сажал, лопата землю копал. Там хорош картошкым был, — по-русски все национальности еще только учились говорить, — мы детишкым вчер по ведра набрал картошкым. Там много люди по сборошному собирал, нет там больше, все собрали люди». На другой день мы, эти же ребятишки с нашего барака, и надумали, пойдемте и мы картошку по-сборошному собирать туда (это недалеко от плотины). И пошли. Перед нами черная земля. Так десятины три площадью, люди ходят по ней, дети нередко. Начали собирать, ползаем по земле, копаем руками землю. Я вспомнил, что у меня ножичек складной ржавый в кармане есть, еще весной в помойной яме нашел, и стал им ковырять землю, но картошка очень редко попадалась. Кто найдет — кричит радостно: «Я нашел!», тут же вытирает ее руками и ест. Ковырялись мы долго, почти целый день. Уж солнышко повернуло на вечер. Начали зябнуть — наступала осень. Наелись сырой картошки, которую давно уж не видели и не ели. Все набрали понемножку в сумочки. Большинство хоть и крупная, но резаная лопатой. Я насобирал больше всех, почти ведро, потому что я собирал и мелкую, которая чуть больше фасоленки. Пришли домой, хвалимся матерям своим: «Мама, смотри, я картошку насобирал, вари». Мама поцеловала меня, погладила по голове и сказала: «Молодец, сынок, мой кормилец». И я был рад и горд в душе своей многострадальной.

Ходили, собирали картошку еще с неделю. Насобирал я ведра три в запас. Варили суп с картошкой каждый день. Мама говорит, да и я вижу – топка вся кончилась. «Ну где же ее взять, все пособирали», — я отвечаю. У нас там на работе был разговор, каждый жалился, что не на чем сварить… И решили идти за гнием. …Нас было шесть человек: четыре мальчика и две девочки. Перешли Ишим, воды в этом месте не было. Начали подниматься в гору. Гора была некрутая, поросшая кипчаком. И вот перед нами бывшее стойбище кочевников. Стены разрушенные какие-то, вокруг стен черный навоз или, вернее, перепревший навоз. Ходим, смотрим кругом, ничего не поймем. Слышим разговор детский. Подходят к нам четыре мальчика, два мордвина и два белоруса. В руках у них ломики полуметровые, с одного конца разбитые «лопаточкой». Они сразу начали ломиками отворачивать в стене этот самый гний, выбивать, отряхивать лишнюю землю и получалось вроде бы кизяка. Мы смотрели на них и учились. Когда они набрали, попросили у них ломики. И мы делали также, но набрали меньше, по полмешка каждый – он тяжелый был, этот гний. Пошли домой. Перейдем немножко, садимся отдыхать. Сидим, разговариваем кто о чем. Рассказывает, прислушиваемся остальные к говору. Один из мордвинчиков говорит: «Мая папа делал эта лапатка, он (папа) кузня работат, наш много баракым сюда давно ходит, топкым еду варим». Отдохнем немножко, опять понесли. И так, пока до дома дошли, несколько раз отдыхали. Пришли, уставшие, шкурочка дрожит, так есть хочется. Когда этим гнием топили, он пламенем не горит, а тлеет, поэтому очень долго варится, но жару от него много.

Годы созидания

Строили плотины, шоссейные дороги, плантации для выращивания овощей, здания цехов и производств. Землю копали лопатами, в последующие годы появились быки, лошади, а потом и тракторы.

В 1937 году такой уродился урожай отличный! Люди досыта начали наедаться.

Строились и запускались цеха, открылись в близлежащих поселках мебельный, музыкальный, сетевязальный и многие другие. В 1933 году я поступил в цех по изготовлению музыкальных инструментов, проработал там до 1939 года и нас перевели на строительство Карагандинской ГЭС. Началась война, но нас на фронт не брали до зимы, так как ГЭС была срочной пусковой стройкой.

Зимой 1942 года после запуска станции меня забрали в армию и попал я под Сталинград вблизи хутора Верхне-Кумского, где решалась судьба Сталинграда, а может, и всей страны. Постоянные взрывы снарядов и свист пуль, лязганье железа (танки, пушки и др.) при сорокаградусном морозе в ботинках и шинели с небольшими ночными перерывами. При всем этом строжайшая дисциплина.

У нас во взводе оказался девятнадцатилетний парень родом из этого самого хутора, недалеко от которого мы держали оборону. В нем же жили его близкие родственники, куда частенько он ходил ночевать, но рано утром возвращался. В одну из ночей по какой-то причине была проведена проверка наличия личного состава, которая выявила его отсутствие. На следующее утро при построении был озвучен приказ, за данное нарушение – расстрел. Его увели часовые и больше мы его не видели.

Были пиковые моменты, когда немецкие войска оказывали давление и днем и ночью несколько суток подряд. Но все же задача была выполнена, не было допущено соединение войск Манштейна с окруженным в Сталинграде войском Паульса. На четвертые сутки меня сильно контузило при налете немецкой авиации, сбрасывавшей тяжелые бомбы. Тряслась голова, руки и ноги дрожали, а из носа непрерывно текла жидкая сукровица. Вот в таком состоянии я и попал в плен и находился в лагере для военнопленных на станции Ремонтная в лазарете, это длинный сарай из плетней и досок с двухъярусными нарами внутри и одной печкой-бочкой в непрекращающийся сорокаградусный мороз. Вышел из лазарета, когда наши освободили. Я представлял из себя скелет, в некоторых местах тела, а особенно на груди образовались раны от грызущих сплошных вшей, даже кое-где были видны кости.

Когда выздоровел от контузии, прошел комиссию и был признан годным к нестроевой службе. Угодил в рабочий саперный батальон. Строили оборонительные позиции, мосты, переправы, дороги, разминировали и минировали там, где было надо, вообще все делали, что приказывало командование.

Было тоже трудно, работали на износ, а кормили на измор! Шестьсот граммов некачественного хлеба и два раза в день горячей похлебки, иногда в ней попадалось несколько крупинок, но в большинстве – мутная водичка. Вот так дослужил до окончания войны.

Демобилизовался я в 1946 году, в конце ноября. Мечта моя была вернуться на свою родину, в родительский дом и трудиться. Но, увы, мечта моя не сбылась. Пришел я в свою родную станицу и не узнал ее. Передо мной предстал небольшой запущенный хуторок с редкими избами да пустырями. С трудом нашел свое родное пепелище, в нем никаких признаков жизни, ни сараев, ни хлевов, ни конюшен, будто здесь никто и никогда не жил. Вспомнил про сады: может, мои сады уцелели. Подхожу к грушевому саду в 36 корней крупных и вкусных дуль и груш – ни одного дерева не осталось, выше человека, бурьян да лопух растет. Вспомнил, что на повороте дороги был вишневый сад — тоже ни одного дерева не осталось. Пошел на старый сад – так мы его когда-то называли – там тоже пустырь…

Василий Яиков все-таки остался в Волгоградской области. Построил там дом, устроил сад. Обжившись, привез на родину свою маму. Умер Василий Ефимович в 1993 году.

Полный текст воспоминаний Василия Ефимовича Яикова можно прочитать тут.