Казахстанцев просят сообщать о фактах картельных сговоров

Предотвратить и исключить картель с товарных рынков РК призывает антимонопольный комитет.

Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК просит казахстанцев сообщать о фактах картельных сговоров. Сообщает Informburo.kz.

Картель является наиболее общественно опасным деянием, которое, в том числе, может повлечь необоснованный рост цен на товары и услуги, сообщает антимонопольный комитет и обращается ко всем гражданам обратить внимание на признаки одного из самых злостных правонарушений.

Обращения (жалобы) физических и юридических лиц являются основанием, чтобы начать расследование.

«Призываем добросовестных предпринимателей и граждан с активной жизненной позицией сообщать обо всех известных случаях картельных сговоров. Это поможет восстановить справедливость и поддерживать функционирование и развитие товарных рынков на предусмотренных государством конкурентных началах», – сообщает пресс-служба Комитета.

В Комитете отмечают, что субъект рынка – участник картеля, первым сообщивший о нём в антимонопольный орган и предпринявший срочные меры по прекращению своего участия в сговоре, добровольно возместивший ущерб потребителям, полностью освобождается от административной ответственности.

Картелем признаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка – конкурентами, если такие соглашения могут привести к установлению цен (тарифов), искажению итогов торгов и аукционов, разделу товарного рынка, сокращению или прекращению производства товаров, отказу от заключения договоров.

Чтобы усилить работу по выявлению картельных сговоров на сайте Комитета – kremzk.gov.kz размещён баннер «Сообщи о картеле«.

В разделе размещена общая информация о картелях, правовая база, а также разработана форма обратной связи, указан электронный адрес и факс, на которые можно направить материалы, указывающие на признаки картельных сговоров.