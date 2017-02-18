В Казахстане увеличили расходы на полицию и сократили на оборону

Наибольший рост расходов на обеспечение общественного порядка наблюдается в Атырауской области (+32%).

В Казахстане сокращаются расходы на оборону, но увеличиваются на правоохранительные органы. Сообщает Informburo.kz. В 2016 году расходы на охрану общественного порядка выросли на 5%, в то время как затраты на оборону уменьшились на 3%, посчитали аналитики Ranking.kz.

На оборону и общественный порядок уходит 11% от всех затрат после соцподдержки (21%) и образования (18%). Из них на оборону ежегодно расходуется 41-43%, на поддержку общественного порядка, безопасности, правовой, судебной и уголовной деятельности больше – 57-59%.

В основном данная сфера финансирутся из средств республиканского бюджета (86%) и лишь 14% приходится на местный.

За 2016 год из республиканского бюджета было выделено 877 млрд тенге. На оборону пришлось 440 млрд тенге, а на общественный порядок 453 млрд тенге.

На 2017 год на оборону запланировано выделить 408 млрд тенге, что сократит расходы еще на 4% и увеличить расходы на общественный порядок до 482 млрд тенге (+6%).

Расходы республиканского бюджета на оборону на 90% состоят из военных нужд (380 млрд тенге в 2016 году ) и на 10% из обеспечения работы по чрезвычайным ситуациям (43,5 млрд тенге).

Основная доля расходов в обеспечение общественного порядка приходится на обеспечение безопасности (44%) и на правоохранительную деятельность (28%). Финансирование противодействию уголовной деятельности занимает 8% в расходах, расходы на судебную – 7%.

Сильный рост затрат наблюдается в правоохранительной, судебной и в деятельности по обеспечению законности и правопорядка (+12%). Расходы по обеспечению безопасности личности, общества и государства увеличилась на 3%. Остальные категории расходов сократились на 5-6%.

По количеству расходов на оборону лидирует следующая тройка областей: ЮКО, Акмолинская и Алматинская области. Их совокупная доля составила 43% в 2016 году. Следом с небольшим отставанием идут Алматы и Карагандинская область.

К примеру, В 2016 году в ЮКО было выделено 2,2 млрд тенге, что в 2 раза больше предыдущего года.

По количеству расходов на обеспечение общественного порядка выделяются два региона – Алматы и ЮКО (22%), чуть меньше расходов идёт в Астану, Карагандинскую, Алматинскую области и ВКО. Вместе их совокупная доля составляет 54%.

В Алматы в 2016 году было выделено на эти цели 16 млрд тенге (+13% с 2015 года), в ЮКО 13 млрд (+8%), в Астану, Карагандинскую, Алматинскую области и ВКО идёт в среднем по 10,5 млрд тенге.

Расходы Астаны и Алматинской области увеличились на 10% и 4% соответственно, а Карагандинской и ВКО сократились на 1% и на 4% соответственно.

Наибольший рост расходов на оборону и общественный порядок наблюдается в Атырауской области (+32%) – резкое увеличение затрат по обеспечению общественного порядка. В денежном выражении затраты увеличились с 5,8 млрд тенге до 7,6 млрд в 2016 году.

На втором месте стоит ЮКО, где расходы увеличились с 13 млрд до 15 млрд тенге (+16%) из-за увеличения в два раза расходов на оборону.

И на третьем месте Павлодарская область (+16%), однако в денежном эквиваленте расходы региона увеличились лишь на 8,7 млн тенге.