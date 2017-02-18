Концерт «Симфоническое КИНО» 12 марта в Караганде

В НАШИХ ГЛАЗАХ…

12 марта состоится событие, которые нельзя пропустить.

Проект, посвященный памяти Виктора Цоя и группы Кино —

«СИМФОНИЧЕСКОЕ КИНО» с участием Юрия Каспаряна

даст два концерта в Казахстане: в Астане и в Караганде!

Можете-ли вы представить себе рок Виктора Цоя и группы КИНО в исполнении Большого симфонического оркестра?! Нет?

После грандиозного аншлагового концерта 19 ноября в Алматы, теперь у жителей Астаны и Караганды есть возможность услышать песни Цоя в исполнении Юрия Каспаряна и симфонического оркестра.

Приглашаем вас на самый необычный и грандиозный концерт, который организован по многочисленным просьбам поклонников творчества Виктора Цоя и Юрия Каспаряна. Волею судьбы, большой концерт «Симфонического КИНО» обещает стать знаковым событием для всех почитателей таланта великого поэта!

Симфоническое КИНО — не имеет аналогов в истории русского рока, который полностью поддерживается наследниками Виктора Цоя и является единственным официальным в своем роде.

Музыка группы КИНО звучит в исполнении большого симфонического оркестра! Все гитарные партии исполняются Юрием Каспаряном — «носителем языка».

Симфоническое КИНО не оставит равнодушным никого – как поклонников таланта Виктора Цоя, наблюдавших его «зарю» и подъем, так и любителей русской рок-музыки в целом.

Этой музыкой не надышаться!

Премьера состоялась 21 июня в БКЗ «Октябрьский» в день рождения музыканта. Зал аплодировал стоя. Теперь и у астанинцев и у карагандинцев есть возможность увидеть грандиозный проект в своем городе.

Караганда, 12 марта, в 18:00, Центр бокса им. Сапиева, касса: 50 77 22

Все справки по тел.: 8 (701) 748 40 95

От: Скендир