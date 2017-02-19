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Как выяснилось, тех, кто совсем не прогревает автомобиль, абсолютное меньшинство — всего 6 %.
По результатам блиц-опроса kolesa.kz абсолютное большинство респондентов прогревают авто более 5 минут.
Мы задались целью узнать, как долго казахстанские автомобилисты греют машины по утрам зимой, и устроили небольшой блиц-опрос. Участие в нём приняло более 1.7 тысячи человек. При подсчётах учитывались ответы лиц старше 18 лет, проживающих на территории Казахстана. Как выяснилось, тех, кто совсем не прогревает автомобиль, абсолютное меньшинство — всего 6 %. Чуть больше народу греет авто от 3 до 5 минут — их 17.5 %.
А вот оставшиеся 76.5 % – потенциальные нарушители. Часть из них наверняка ставит автомобиль не на стоянках, а во дворах многоэтажек, которые являются жилыми зонами. Согласно пункту 17.2 ПДД РК, стоянка (то есть более пяти минут) с работающим двигателем там запрещена.
А вы греете автомобиль по утрам зимой?
Время прогрева автомобиля зимой
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3-5 минут вполне достаточно, чтобы масло разболталось. Дальше сел и поехал, по дороге быстрее нагревается. Износ двигателя? Если масло хорошее, то ни черта ему не станется.
SD
19 февраля, 2017 в 14:14
Ну наверное зависит от погодных условий. Зима тоже бывает и -5 и -35. Причем у нас чуть ли не через день)))))
Караганда
19 февраля, 2017 в 14:29
Дворы,забитые машинами,больная тема.Решением ,к сожалению, не занимаются и видимо не будут.
Дмитрий
19 февраля, 2017 в 17:02
И где же Вам эта ситуация так страшно наболела?)
Maks
19 февраля, 2017 в 19:59