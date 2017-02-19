По результатам блиц-опроса kolesa.kz абсолютное большинство респондентов прогревают авто более 5 минут.

Мы задались целью узнать, как долго казахстанские автомобилисты греют машины по утрам зимой, и устроили небольшой блиц-опрос. Участие в нём приняло более 1.7 тысячи человек. При подсчётах учитывались ответы лиц старше 18 лет, проживающих на территории Казахстана. Как выяснилось, тех, кто совсем не прогревает автомобиль, абсолютное меньшинство — всего 6 %. Чуть больше народу греет авто от 3 до 5 минут — их 17.5 %.

А вот оставшиеся 76.5 % – потенциальные нарушители. Часть из них наверняка ставит автомобиль не на стоянках, а во дворах многоэтажек, которые являются жилыми зонами. Согласно пункту 17.2 ПДД РК, стоянка (то есть более пяти минут) с работающим двигателем там запрещена.

А вы греете автомобиль по утрам зимой?

Время прогрева автомобиля зимой