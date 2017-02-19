Права без автошколы в 2016-м получили всего 560 человек

Это менее 1 % от всего количества казахстанцев, получивших водительское удостоверение в 2016 году.

В июне 2016-го казахстанцам позволили сдавать экзамены на получение водительских прав,не заканчивая​ автошколу. Эти поправки вызвали много споров, были опасения, что будущие водители откажутся учиться в школах, однако на деле таких желающих оказалось немного. Сообщает kolesa.kz.

По словам начальника управления государственной автомобильной инспекции КАП Мурата Иманбаева, из всех впервые получивших права в 2016-м лишь 0.9 % пришлось на подготовившихся самостоятельно. Всего пытались сдать экзамены 2 800 человек, то есть удалось это лишь 20 %. Это по сравнению с общим количеством выданных водительских удостоверений, а их насчитывается более 62.2 тысячи, просто капля в море.

Тем не менее стоит учесть, что на права сдавали весь год, а попробовать получить их без автошколы разрешили только в июне. Статистика за 2017 год точно будет выглядеть несколько иначе. Так, в январе самостоятельно подготовившихся водителей набралось уже 4 % от общей массы.