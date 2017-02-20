Движение транспорта парализовано на большинстве трасс Казахстана

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях трассы закрыты полностью. Перекрыто движение между Астаной, Карагандой, Кокшетау, Семеем и Павлодаром.

На сайте КЧС сообщается, что 20 февраля остаются закрытыми множество трасс республиканского значения. Из-за метели и снегопада движение на дорогах закрыто для всех видов транспорта. Передает Informburo.kz.

Приводится список направлений по областям, где движение закрыто:

Карагандинская область:

— участок автодороги республиканского значения «п. Ботакора- г. Каркаралинск» (60-217 км а/д «Караганда — Аягоз — Бугаз»).

Актюбинская область:

— участок дороги республиканского значения «Актобе-Оренбург» (11-71 км. п. Мартук-п. Курайли).

— участок дороги республиканского значения «Актобе-Атырау-Астрахань» (11-92км. г. Актобе-г. Кандыагаш).

Павлодарская область:

Участки дорог республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-Курчатов» (34-215 км), «Омск-Майкапчагай» (426- 587 км) от п. Кенжеколь до границы Восточно-Казахстанской области.

Костанайская область:

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Акмолинская область:

Участки автодорог «Жаксы — Есиль — Бузулук» (0-82 км п. Жаксы – п. Бузулук), «Костанай-Аулеколь-Сурган» (п. Сурган – граница Костанайская области), «Жезказган — Петропавлоск» (377-595 км. граница Костанайской области — граница СКО).

Северо-Казахстанская область:

Закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

Алматинская область:

Закрыто движение на автодороге областного значения «Талдыкорган-Капал» (0-76 км), для всех видов автотранспорта. А также на участке автодороги «Ушарал-Достык» (с 83-184 км).

Актюбинская область:

Закрыты автодороги «Донское — Бадамша» (17 — 48 км); «Петрапавловка — Хазретовка (0 — 36 км); «Актобе-Родниковка-Мартук» (5 — 74 км); «Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба» (111 — 175 км), для всех видов автотранспортных средств.

Восточно-Казахстанская область:

— дороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (756-900 км, г.Семей-с.Калбатау), «Семей-Кайнар» (8-266 км).

— дороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (587-733 км., гр.Павлодарской области-г.Семей) и «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» (6-66 км, с.Ушановское-пост УДП).

— автодорога областного значения «Новопокровка-Петропавловка-Зубаир-Байтанант» (0-41 км).

— автодороги областного значения «Семей-Курчатов» (4-130 км), «Семей-Караул» (4-182 км), «Семей-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай» (0-184), с 14-30 «Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» (0-87 км), «Бородулиха-Жезкент» (0-49 км), «Восресеновка-Петропавловка — Шелехово — Бель Агаш — Дмитриевка»» (0-64 км), «Усть-Каменогорск-Семей» (п. Шульбинск-с. Новая Шульба), для всех видов автотранспорта.

— автодорога областного значения «Чарск-Бакырчик» (0-42 км) для всех видов автотранспорта.

— участок автодороги областного значения «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» (63-145 км, с. Таргын — с. Самарское), для всех видов автотранспорта.

— автодорога областного значения «Шемонаиха-Секисовка» (0-54 км.) для всех видов автотранспорта.

— трасса республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» (683-1048 км, с.Таскескен-с.Уланское), «Караганда-Аягоз-Богаз» (447-704 км.) для всех видов автотранспорта.