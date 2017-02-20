Продавать «блатные» буквы на госномерах предложили в Карагандинской области

Оборот теневого бизнеса по продаже номеров с буквенными обозначениями составляет более 5 миллиардов тенге, считают в антикоррупционном ведомстве.

Выставлять на продажу буквы повышенного спроса на госномерах предлагает департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции Карагандинской области, передаёт «Казинформ«.

О фактах теневой продажи «блатных» букв на государственных регистрационных номерных знаках рассказал заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Берик Ахметов.

«Агентство выявило странную закономерность – «зеркальные» номера и повторяющиеся буквенные обозначения присваиваются автовладельцам гораздо чаще, чем это должно быть по вероятности. Согласно техрегламенту программного обеспечения, номера автовладельцам присваиваются в произвольном порядке, без возможности внешнего вмешательства. Возможность выпадения особенного номера составляет, приблизительно, одну тысячную», – сказал Берик Ахметов.

Несколько лет назад в стране ввели официальную продажу автомобильных номеров повышенного спроса или именуемых в народе «блатных». Сделано было это для снижения коррупции в этой сфере и для перенаправления теневых денежных потоков от продажи номеров в бюджет.

В частности, номера 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 стоят 290 577 тенге.

Номера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 – 483 588 тенге.

«Однако буквенные обозначения вообще не оцениваются. По различным оценкам экспертов, теневой коррупционный бизнес продажи номеров с буквенными обозначениями повышенного спроса имеет миллиардные денежные обороты и составляет более 5 миллиардов тенге», – сказал Берик Ахметов.

Как рассказал руководитель управления профилактики коррупции департамента по делам госслужбы и противодействия коррупции Карагандинской области Дидар Смагулов, достаточно войти в поисковую систему и задать «купить крутой номер авто РК».

«Появится масса ссылок на объявления, где за определённый набор букв продавец просит до трёх миллионов тенге. Я уверен, что неслучайно автовладелец Азамат ездит на автомобиле с буквами AZA. Или автоледи Наталья управляет транспортом с буквами NAT, – говорит Дидар Смагулов. – Чтобы понять причину таких совпадений, когда владелец «Тойоты» сороковой модели якобы случайно получает номер 040, а Азамат бесплатно получает госномер с буквами AZA, сотрудники Агентства изучили статистику авто, зарегистрированных на территории Карагандинской области».

Проанализировав список, сотрудники агентства убедились, что совпадения не случайны.

«Популярная «сороковка» или Toyota camry XV40, получает номер «040» в 45 раз чаще вероятности. Машина «Lexus LX570» в 49 раз чаще получает номер «570». Таким образом, опровергается классическая теория вероятности в 67 раз!» – сообщил Дидар Смагулов.

Департамент направил предложения в МВД о необходимости расширения списка номеров повышенного спроса, за приобретение которых бюджетным кодексом установлены денежные ставки. Если там они получат поддержку, то скоро список продаваемых госномеров значительно расширится.