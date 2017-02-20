В Казахстане разработали приложение для онлайн изучения казахского языка.

В приложении используется новый научный подход к обучению языку

Приложение Soyle.kz уже доступно для скачивания. Его разработчики утверждают, что оно поможет пользователям не просто вызубрить слова и грамматические формы, но заговорить на казахском языке в кратчайшие сроки. Система, по которой учит приложение основана на новом научном методе. Пользователям предлагают смотреть видеоролики, слушать диалоги, играть в игры на запоминание и пополнять свой словарный запас с помощью флеш-карточек.

Кроме того, в приложении есть и задания, направленные на изучение грамматики и на закрепление пройденного материала. Все они разбиты по уровням: от начального A1 до уровня носителя языка — C2.

Напомним, что ранее министр образования и науки Ерлан Сагадиев заявил, что в 2017 году запустят пилотный проект по обучению детей казахскому языку по новой методике. Ее цель — научить детей свободно разговаривать на казахском языке. Если пилотный проект завершится успешно, то в 2018 году на эту методику перейдут повсеместно.