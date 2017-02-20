Уменьшить нагрузку на учителей при прежней зарплате предложил глава МОН

В Мажилисе отметили, что средняя зарплата педагога — 86 тысяч тенге.

На предложение депутатов повысить зарплаты учителям министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев представил проект снижения учебной нагрузки, передает Tengrinews.kz.

«В первую очередь мы отработали, что будет, если нагрузка учебная снизится с 18 до 14 часов для младших классов, с 18 до 16 часов для основной школы и старшей школы. Этот вопрос обсуждался с директорами. Они считают, что это было бы наиболее важным на сегодня. Цена вопроса — 88 миллиардов тенге в год. Эта цифра Министерству финансов отдана. На 2018 год Минфин этот вопрос будет прорабатывать. Вы знаете, что есть бюджетные ограничения. Буквально неделю назад мы принимали бюджет, голосовали за него, поэтому мы все знаем, сколько денег в стране есть и на какие статьи они расходятся и должны быть израсходованы. Значит, мы этот вопрос прорабатываем, все расчеты мы сдали», — рассказал Сагадиев.

Как уточнила вице-министр образования и науки, это означает, что при прежней зарплате учителя будут работать меньше. «Вопросы увеличения заработной платы будут решаться совместно с Министерством труда и соцзащиты и Министерством финансов за счет методобъединений, классного руководства и других», — уточнила вице-министр МОН РК Бибигуль Асылова.

В Мажилисе отметили, что средняя зарплата педагога — 86 тысяч тенге, а у молодого учителя с высшим образованием она может составлять к выплате 49 тысяч тенге, учителя со средним образованием — 39 тысяч. «С переходом на пятидневную неделю учебная нагрузка учителей начальных классов снизилась практически до 13 часов, что, естественно, отразилось на уровне их зарплат», — отметила в своем содокладе председатель Комитета по социально-культурному развитию депутат Гульнар Иксанова.

В ходе правительственного часа депутаты Мажилиса также подняли вопрос низких и необъективных зарплат директоров школ. По словам Иксановой, директора школ с численностью 300 мест и директора, у которых школа на 3 000 мест, получают одну зарплату.

«Решить вопросы возможно, если изменить методику исчисления базового должностного оклада, привязав его к ежегодным изменениям МРП. До внедрения облачной бухгалтерии при каждом отделе образования пора бы создать уже централизованную бухгалтерию, которая обеспечит все финансовые расчеты в системе образования. Это позволило бы повысить эффективность управления бюджетными средствами, особенно при возможном переходе к подушевому финансированию», — отметила Иксанова.